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Динамо Киев - Шахтер: онлайн-трансляция матча 22.04.2023 22-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между киевским Динамо и донецким Шахтером в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 14:02
Динамо Киев - Шахтер
Динамо Киев - Шахтер

В субботу, 22 апреля, в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле примет донецкий Шахтер.

В преддверии очного противостояния киевляне сыграли вничью с Рухом (1:1), а Шахтер переиграл Львов (2:0).

Поединок Динамо - Шахтер пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Динамо Киев - Шахтер

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 17:00

В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер идет на первом месте, имея 52 балла. Динамо идет четвертым с 40 очками в активе.


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