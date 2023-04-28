Колос - Шахтер 1:3 обзор матча и результат игры 28.04.2023

"Горнякам" пришлось отыгрываться, но в итоге удалось взять три очка.

В пятницу, 28 апреля, Колос принимал в Ковалевке Шахтер в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечным Игора Йовичевича пришлось отыгрываться по ходу матча, но во втором тайме они сумели сделать результат, одержав волевую победу со счетом 3:1.

На 13-й минуте поединке донецкая команда оказалась в роли догоняющей, когда за Колос отличился Павел Ориховский, но после перерыва "горнякам" удалось перевернуть ход противостояния.

Источник: ФК Шахтер Донецк

В начале второго тайма Шахтеру потребовалось пять минут, чтобы сравнять счет и выйти вперед. Сначала Артем Бондаренко реализовал пенальти, а после ассистировал Лассине Траоре. Ближе к концу встречи окончательный результат установил Кевин Келси, который только минуту назад вышел на замену.

На данный момент Шахтер с 56 очками лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Днепр-1 на восемь баллов, но сыграв на два матча больше. Колос с 30 пунктами находится на шестой позиции.

Статистика матча Колос - Шахтер 23-го тура чемпионата Украины

Колос - Шахтер 1:3

Голы: Ориховский, 13 - Бондаренко, 47 (пен.), Траоре, 52, Келси, 80

Владение мячом: 41% - 59%

Удары по воротам: 10 - 17

Удары в створ: 6 - 8

Угловые: 2 - 16

Колос: Волынец - Кравченко, Гончаренко (Новак, 71), Чоботенко, Чорноморец - Богданов, Милько - Ильин (Велетень, 84), Ориховский (Исаенко, 76), Болбат (Гусол, 85) - Лысенко (Попов, 71).

Шахтер: Трубин - Гочолеишвили (Конопля, 46), Бондар, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко - Швед (Тотовицкий, 74), Бондаренко, Джурасек (Зубков, 46), Судаков - Траоре (Келси, 79).

Предупреждение: Волынец, Богданов - Михайличенко, Бондаренко.