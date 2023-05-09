iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер рассматривает возможность приобретения VAR для УПЛ

"Горняки" недовольны уровнем судейства в национальном первенстве.
Сегодня, 14:17
Дарио Срна / shakhtar.com
Дарио Срна / shakhtar.com

Шахтер рассматривает возможность приобретения VAR для всего чемпионата, об этом заявил спортивный директор клуба Дарио Срна.

Хорватский функционер объяснил, что в клубе недовольны уровнем судейства в УПЛ, особенно предвзятостью судей в отношении Днепра-1. 

Именно для того чтобы повысить уровень судейства в национальном чемпионате, Шахтер и думает о покупке VAR. Клуб убежден, что важно сохранить равенство между клубами.

"Сегодня мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1. И это также отмечают эксперты и журналисты. Поэтому ответственных за судейство в Украине я прошу обратить на это внимание, сделать выводы и наказать тех арбитров, которые допускают грубые ошибки. 

Мы понимаем финансовые проблемы и сложности, с которыми имеют дело организаторы соревнований. Поэтому Шахтер рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR, чтобы VAR работал на каждом без исключения матче следующего сезона. С дополнительным VAR будет намного легче: это позволит исключить ошибки и убрать вмешательство извне в работу судей. Важно, чтобы все клубы были в равных условиях.

Мы хотим справедливости и боремся за честность. Кто против такого подхода, тот не заслуживает быть в элите украинского футбола и участвовать в чемпионате Украины. Для всех должны быть одинаковые правила. То, что сейчас происходит с судейством, мне напоминает беспредел начала 2000-х годов. Если Шахтер выиграет этот чемпионат, я вам обещаю, он это сделает честно. Если проиграет, то только в честной борьбе. Мы не признаем обмана и с этим будем бороться", -приводит слова Срна официальный сайт.

Напомним, что в последнем туре Шахтер потеряел очки в матче с Александрией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер VAR

Статьи по теме

Климчук и Пономарев стали лучшим игроком и тренером 25-го тура УПЛ Климчук и Пономарев стали лучшим игроком и тренером 25-го тура УПЛ
Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря разгромила Металлист 1925 УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря разгромила Металлист 1925
Заря одержала разгромную победу над Металлистом 1925 Заря одержала разгромную победу над Металлистом 1925
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Формула 117:02
Ральф Шумахер назвал главную проблему Феррари
Бокс16:28
"Собираюсь вернуть свое": Джойс подтвердил проведение реванша с Чжилеем
Европа16:19
Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам
Лига Чемпионов15:58
Ключевой вингер Милана тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Интером
Европа15:35
Челси готов включить двух игроков в сделку по Фелишу
Европа15:17
Беллингем отказался от продления контракта с Боруссией Дортмунд
Лига Чемпионов15:15
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа15:04
Байер хочет летом подписать хавбека Арсенала
Киберспорт14:50
Blast Paris Major 2023: Faze сыграют с ENCE, Liquid - с Fluxo
Другие страны14:41
Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK