Шахтер рассматривает возможность приобретения VAR для УПЛ

Шахтер рассматривает возможность приобретения VAR для всего чемпионата, об этом заявил спортивный директор клуба Дарио Срна.

Хорватский функционер объяснил, что в клубе недовольны уровнем судейства в УПЛ, особенно предвзятостью судей в отношении Днепра-1.

Именно для того чтобы повысить уровень судейства в национальном чемпионате, Шахтер и думает о покупке VAR. Клуб убежден, что важно сохранить равенство между клубами.

"Сегодня мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1. И это также отмечают эксперты и журналисты. Поэтому ответственных за судейство в Украине я прошу обратить на это внимание, сделать выводы и наказать тех арбитров, которые допускают грубые ошибки.

Мы понимаем финансовые проблемы и сложности, с которыми имеют дело организаторы соревнований. Поэтому Шахтер рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR, чтобы VAR работал на каждом без исключения матче следующего сезона. С дополнительным VAR будет намного легче: это позволит исключить ошибки и убрать вмешательство извне в работу судей. Важно, чтобы все клубы были в равных условиях.

Мы хотим справедливости и боремся за честность. Кто против такого подхода, тот не заслуживает быть в элите украинского футбола и участвовать в чемпионате Украины. Для всех должны быть одинаковые правила. То, что сейчас происходит с судейством, мне напоминает беспредел начала 2000-х годов. Если Шахтер выиграет этот чемпионат, я вам обещаю, он это сделает честно. Если проиграет, то только в честной борьбе. Мы не признаем обмана и с этим будем бороться", -приводит слова Срна официальный сайт.

Напомним, что в последнем туре Шахтер потеряел очки в матче с Александрией.