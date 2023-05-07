Александрия - Шахтер 1:1: обзор матча и результат игры 07.05.2023

С одной стороны, команда Руслана Ротаня не удержала победу, но, с другой, завершила матч своим любимым результатом.

В воскресенье, 7 мая, в последнем матче игрового дня 25-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись Александрия и Шахтер.

Хозяева поля вішли вперед уже на 9-й минуте поединка. Николай Михайленко получил мяч на подступах к штрафной и нанес мощный удар в нижний угол, с которым не справился Анатолий Трубин.

Источник: УПЛ

Вскоре Игор Йовичевич был вынужден провести замену, так как травму получил Лассина Траоре. Вместо него на поле появился Кевин Келси, который и стал спасителем "горняков".

За 15 минут до конца Дмитрий Крыськив нанес удар с линии штрафной, но мяч попал в штангу. Первым на добивании оказался венесуэлец, который восстановил паритет и, как оказалось, установил окончательный счет поединка.

В итоге Шахтер потерял важные очки в борьбе за чемпионство. Теперь "оранжево-черные" опережают Днепр-1 на три очка, сыграв на один матч больше. Александрия же в восьмой раз сыграла вничью из одиннадцати встреч под руководство Руслана Ротаня (пятое место, 38 очков).

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Статистика матча Александрия - Шахтер 25-го тура УПЛ

Александрия - Шахтер 1:1

Голы: Михайленко, 9 - Келси, 75.

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 6 - 16

Удары в створ: 2 - 8

Атаки: 74 - 113

Александрия: Шевченко - Скорко, Бабогло, Логинов, Копина (Чубатый, 82) - Михайленко (Ващенко, 88), Рыбалка, Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков - Мустафаев (Матюшенко, 88).

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко - Степаненко, Швед (Зубков, 70), Джурасек (Крыськив, 46), Бондаренко (Сикан, 75), Судаков - Траоре (Келси, 24).

Предупреждения: Шевченко - Келси, Ракицкий.