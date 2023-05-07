iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Черноморец - Днепр-1 1:2: обзор матча и результат игры 07.05.2023

Команда Александра Кучера завоевала три очка и продолжает борьбу за чемпионство.
Сегодня, 15:09
Черноморец - Днепр-1 / УПЛ
Черноморец - Днепр-1 / УПЛ

В воскресенье, 7 мая, в Одессе прошел матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Черноморец и Днепр-1.

Первый тайм команды провели не очень активно, без забитых голов. Все самое веселое произошло во вторые 45 минут.

На старте второй половины одесситы вышли вперед, благодаря красивому голу в исполнении Даниила Алефиренко, который метров с 25 перебросил мяч через Владислава Рыбака.

Источник: УПЛ

Но гости достаточно быстро отыгрались. Артем Довбик получил мяч в штрафной, сместился к лицевой линии и прострелил назад на Александра Назаренко, который в касание переправил мяч в ворота.

Источник: УПЛ

А спустя некоторое время произошел самый скандальный эпизод всей встречи. 

Валентин Рубчинский еще до линии штрафной намеревался нанести удар, но махнул мимо мяча и завалился на газон, упав уже в пределах штрафной площади. К удивлению многих главный арбитр матча Дмитрий Панчишин указал на "точку".

К мячу, конечно же, подошел, Довбик, который не реализовал пенальти, так как его удар отразил Евгений Паст. Но судья заставил перебить пенальти, поскольку голкипер во время удара вышел с линии ворот. Однако и со второго раза Довбик не переиграл Паста.

И все же команда Александра Кучера вырвала победу. На 82-й минуте Довбик ударом головой замкнул подачу с углового. Паст хоть и коснулся мяча, но не смог отбить его.

Днепр-1 продолжает идти вторым, сократив отставание от Шахтера до двух очков и увеличив отрыв от Зари до пяти при равном количестве сыгранных матчей. Черноморец в свою очередь занимает 11-е место с 26 очками в активе.

Статистика матча Черноморец - Днепр-1 25-го тура УПЛ

Черноморец - Днепр-1 1:2
Голы: Алефиренко, 53 - Назаренко, 57, Довбик, 82.

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 3 - 16
Удары в створ: 2 - 4
Атаки: 61 - 87

Черноморец:  Паст - Путря (Штогрин, 88), Салюк, Ермаков, Брагару - Бадибанга, Васильев, Демченко - Алефиренко, Кузик (Войтиховский, 88), Авагимян (Хадида, 82).

Днепр-1: Рыбак - Адамюк (Хайнер, 86), Сваток, Сарапий, Назаренко (Пасич, 88) - Рубчинский (Когут, 75), Бабенко, Гуцуляк (Подлепенец, 86), Пихаленок, Бланко (Пеглоу, 59) - Довбик.

Предупреждения: Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Авагимян - Гуцуляк.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины СК Днепр-1

Статьи по теме

Шахтер потерял очки в матче с Александрией Шахтер потерял очки в матче с Александрией
Кучер: Все говорят, что мы бьем слишком много пенальти, но, наоборот, нам не дают чистые 11-метровые Кучер: Все говорят, что мы бьем слишком много пенальти, но, наоборот, нам не дают чистые 11-метровые
УПЛ: Черноморец примет Днепр-1, Александрия встретится с Шахтером УПЛ: Черноморец примет Днепр-1, Александрия встретится с Шахтером
Valve объявила дату и место проведения The International 2023 Valve объявила дату и место проведения The International 2023
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:40
Valve объявила дату и место проведения The International 2023
ММА18:22
Сехудо может снова завершить карьеру
Украина18:01
Поймали много щук: Шевченко вместе с Усиком заметили на рыбалке
Лига Чемпионов18:00
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Киберспорт17:50
Blast Paris Major 2023: Monte начнут свой путь с матча против Fazw
Киберспорт17:26
ESL One Berlin Major 2023: Gaimin и Liquid сойдутся в гранд-финале
ММА17:25
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина17:13
Шахтер потерял очки в матче с Александрией
Украина17:00
Кучер: Все говорят, что мы бьем слишком много пенальти, но, наоборот, нам не дают чистые 11-метровые
Европа16:47
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль ведут борьбу за центрбека Спортинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK