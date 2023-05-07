Черноморец - Днепр-1 1:2: обзор матча и результат игры 07.05.2023
В воскресенье, 7 мая, в Одессе прошел матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Черноморец и Днепр-1.
Первый тайм команды провели не очень активно, без забитых голов. Все самое веселое произошло во вторые 45 минут.
На старте второй половины одесситы вышли вперед, благодаря красивому голу в исполнении Даниила Алефиренко, который метров с 25 перебросил мяч через Владислава Рыбака.
Но гости достаточно быстро отыгрались. Артем Довбик получил мяч в штрафной, сместился к лицевой линии и прострелил назад на Александра Назаренко, который в касание переправил мяч в ворота.
А спустя некоторое время произошел самый скандальный эпизод всей встречи.
Валентин Рубчинский еще до линии штрафной намеревался нанести удар, но махнул мимо мяча и завалился на газон, упав уже в пределах штрафной площади. К удивлению многих главный арбитр матча Дмитрий Панчишин указал на "точку".
К мячу, конечно же, подошел, Довбик, который не реализовал пенальти, так как его удар отразил Евгений Паст. Но судья заставил перебить пенальти, поскольку голкипер во время удара вышел с линии ворот. Однако и со второго раза Довбик не переиграл Паста.
И все же команда Александра Кучера вырвала победу. На 82-й минуте Довбик ударом головой замкнул подачу с углового. Паст хоть и коснулся мяча, но не смог отбить его.
Днепр-1 продолжает идти вторым, сократив отставание от Шахтера до двух очков и увеличив отрыв от Зари до пяти при равном количестве сыгранных матчей. Черноморец в свою очередь занимает 11-е место с 26 очками в активе.
Статистика матча Черноморец - Днепр-1 25-го тура УПЛ
Черноморец - Днепр-1 1:2
Голы: Алефиренко, 53 - Назаренко, 57, Довбик, 82.
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 3 - 16
Удары в створ: 2 - 4
Атаки: 61 - 87
Черноморец: Паст - Путря (Штогрин, 88), Салюк, Ермаков, Брагару - Бадибанга, Васильев, Демченко - Алефиренко, Кузик (Войтиховский, 88), Авагимян (Хадида, 82).
Днепр-1: Рыбак - Адамюк (Хайнер, 86), Сваток, Сарапий, Назаренко (Пасич, 88) - Рубчинский (Когут, 75), Бабенко, Гуцуляк (Подлепенец, 86), Пихаленок, Бланко (Пеглоу, 59) - Довбик.
Предупреждения: Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Авагимян - Гуцуляк.