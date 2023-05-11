Днепр-1 показал "доказательство" фола, за который судья назначил пенальти

В четверг, 11 мая, состоялась доигровка матча четвертого тура УПЛ, в которой принимали участие Днепр-1 и Александрия.

Поединок завершился вничью 1:1, но он не обошелся без скандала.

На 22-й минуте встречи Артем Довбик реализовал пенальти, который был назначен за фол Даниила Скорко на Александре Назаренко.

Решение арбитра указать на "точку" вызвало жаркие споры у фанатов украинского футбола: кто-то заявлял, что судья все сделал верно, а кто-то - что фола не было, днепрянам подсуживают и в ворота их соперника снова специально поставили пенальти.

После матча Днепр-1 в своих социальных сетях опубликовал видео с моментом нарушения правил, после чего последним кадром показал плечо Назаренко со следом потенциально нарушения от Скорко.

Стоит отметить, что в комментариях к этому видео чаще всего попадаются тезисы фанатов о том, что никакого нарушения правил не было.