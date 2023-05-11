СК Днепр-1 - Александрия: обзор и результат матча чемпионата Украины 11.05.2023

Команды обменялись голами, но вряд-ли по завершению матча будут вспоминать это.

В рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Украины встретились СК Днепр-1 и Александрия.

Уже по привычному сценарию, этот поединок не обошелся без очередного скандала с судейством.

На 20 минуте поединка арбитр матча назначил контраверсийный пенальти в ворота номинальных гостей, из-за чего вспыхнул конфликт между представителями тренерских штабов команд.

В перепалку вмешался и форвард "спортклубовцев" Жоау Пеглоу, толкнувший Руслана Ротаня, но не получивший даже желтой. При этом самого Ротаня, как и одного из членов тренерского штаба днепровского клуба удалили.

Что касается самого пенальти, то к точке подошел Артем Довбик и реализовал приговор, забив 22-й гол в сезоне и войдя в элитную компанию. Впрочем, практически сразу Кирилл Ковалец восстановил паритет в счете.

После перерыва эпизодов заслуживающих внимания было не так много. Можно выделить разве что выход на поле Пеглоу, которого могли удалить еще в первом тайме, когда, он был на скамейке запасных.

Таким образом, СК Днепр-1 не сумел сократить отрыв Шахтера до нуля, разойдясь миром с подопечными Руслана Ротаня. Что касается Александрии, то она занимает пятую позицию в чемпионате с 39 пунктами в активе.

Статистика матча чемпионата Украины Днепр-1 - Александрия

Днепр-1 - Александрия 1:1

Голы: Довбик, 22 (пен) - Ковалец, 26

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 7 - 6

Удары в створ: 6 - 2

Атаки: 74 - 62