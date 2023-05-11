Форвард Днепра-1 толкнул Ротаня и не получил даже желтой

В рамках перенесенного матча 1 тура чемпионата Украины СК Днепр-1 встречается с Александрией.

В середине первого тайма поединка произошел скандальный эпизод. Между представителями тренерских штабов команды началась перепалка, в которую также вступил форвард "спортклубовцев" Жоау Пеглоу.

Бразильский легионер поступил грязно, толкнув наставника Александрии Руслана Ротаня. Эпизод с участием нападающего днепровского клуба прошел мимо внимание бригады арбитров. Пеглоу не получил даже желтой карточки.

Стоит отметить, что самого Ротаня, а также представителя тренерского штаба Днепра-1 Вадима Комардина, арбитр удалил с поля.

На момент написания новости в матче перерыв. Счет - 1:1. Голами отметились Артем Довбик и Кирилл Ковалец.