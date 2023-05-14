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Кривбасс - Рух 1:0: обзор матча и результат игры 14.05.2023

Подопечные Юрия Вернидуба продолжают борьбу за еврокубковую зону.
Сегодня, 17:13
Кривбасс - Рух / УПЛ
Кривбасс - Рух / УПЛ

В воскресенье, 14 мая, в Кривом Роге в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч при участии Кривбасса и Руха.

Команды из разных частей таблицы чемпионата Украины провели достаточно равный поединок, что привело к усредненным статистическим показателям.

Однако в главном показателе ни один из коллективов не мог убрать ноль до самого конца встречи, пока криворожцы не получили право на пенальти, который реализовал Капич.

В итоге за счет победы Кривбасс поднялся на шестое место, заработав 35 очков. Рух остался на четырнадцатой позиции, имея в активе 24 балла.

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Статистика матча Кривбасс - Рух 26-го тура УПЛ

Кривбасс - Рух 1:0
Гол: Капич, 90 (пен.).

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 3 - 3
Атаки: 97 - 90

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго - Капич, Приходько (Рябов, 90+1), Хомченовский, Лунев (Соса, 46), Задерака - Дебелко.

Рух: Панькив - Роман, Дидык, Слюбик, Лях - Пидгурский, Альваренга (Холод, 89), Притула (Довгий, 53), Таллес (Карабин, 89), Соломон-Отабор (Квасница, 65) - Климчук.

Предупреждения: Бескоровайный - Дидык.

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