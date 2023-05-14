Верес - Металлист 1925 1:0: обзор матча и результат игры 14.05.2023

Команда Юрия Вирта без проблем заработала важные для борьбы за выживание три очка.

В воскресенье, 14 мая, в Ровно прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между Вересом и харьковским Металлистом 1925.

Единственный гол встречи был забит на старте второго тайма. Близниченко перевел мяч с правого фланга на левый, откуда Пасич начал свой проход. Войдя в штрафную, он сыграл в стенку с Лебеденко и пробил в дальний угол.

А вскоре харьковчане остались в меньшинстве. За фол последней надежды прямую красную получил Курило, который всего несколькими минутами ранее появился на поле.

В итоге Верес довел матч до победы, которая подняла его на десятое место, опередив как раз-таки Металлист 1925 и Ингулец за счет лучшей разницы голов. Металиист 1925 опустился на двенадцатое место.

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Статистика матча Верес - Металлист 1925 26-го тура УПЛ

Верес - Металлист 1925 1:0

Гол: Пасич, 49.

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 16 - 2

Удары в створ: 8 - 1

Атаки: 111 - 81

Верес: Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Клец, Кучеров, Близниченко (Шарай, 81), Лебеденко (Дахновский, 81), Пасич - Гайдучик (Шестаков, 75).

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Ткачук (Энрике, 83), Рудавский (Курило, 55) - Габелок, Ременюк, Кравченко (Вачиберадзе, 54), Ткачук, Абдуллаев (Коваленко, 63) - Островский (Чирук, 54).

Предупреждения: Шестаков - Жичиков

Удаление: Курило, 59-я минута (прямая красная).