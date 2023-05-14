Металлист - Заря 0:5: обзор матча и результат игры 14.05.2023
В воскресенье, 14 мая, Металлист принимал в Ужгороде Зарю в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Патрика Ван Леувена одержали безоговорочную победу над оппонентом, разгромив аутсайдера чемпионата со счетом 5:0.
Уже в дебюте матча луганская команда повела в счете, после того как мяч в свои ворота срезал защитник харьковчан Александр Мизюк. А чтобы снять все вопросы о победителе Заре потребовалось меньше получаса. К 27-й минуте встречи Эдуардо Герреро, Евгений Шахов и Максим Имереков довели преимущество своей команды до четырех мячей.
После ситуация для Металлиста еще усложнилась, когда Евгений Демченко рукой выбил мяч из пустых ворот, за что получил красную карточку. Тем не менее Сергей Булеца с одиннадцатиметровой отметки пробил выше.
Впрочем, под конец матча Заря заработала еще один пенальти, и в это раз уже Владимир Бражко был точен, установив окончательный результат встречи.
Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 58 очков и догнав по набранным баллам Днепр-1, но у "спортклубовцев" на один сыгранный матч меньше. Металлист с 22 пунктами идет на предпоследней позиции.
Статистика матча Металлист - Заря 26-го тура чемпионата Украины
Металлист - Заря 0:5
Голы: Мизюк, 1 (аг), Герреро, 10, Шахов, 21, Имереков, 27, Бражко, 85 (пен.)
Владение мячом: 32% - 68%
Удары по воротам: 7 - 19
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 2 - 13
На 33-й минуте Булеца не реализовал пенальти.
Металлист: Ермолов - Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал - Чидомере (Николишин, 33), Панасенко (Багачанский, 46), Демченко - Наумец (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46)
Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух (Снурницын, 46) - Бражко, Шахов - Русин (Погорилый, 46), Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66) - Герреро (Полегенько, 77)
Предупреждения: Прядун, Мизюк, Николишин, Рязанцев - Снурницын.
Удаление: Демченко, 31