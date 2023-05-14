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Металлист - Заря 0:5: обзор матча и результат игры 14.05.2023

Третья команда УПЛ отправила в ворота аутсайдера пять безответных мячей.
Сегодня, 14:58
Заря одержала разгромную победу над Металлистом / ФК Металлист
Заря одержала разгромную победу над Металлистом / ФК Металлист

В воскресенье, 14 мая, Металлист принимал в Ужгороде Зарю в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Патрика Ван Леувена одержали безоговорочную победу над оппонентом, разгромив аутсайдера чемпионата со счетом 5:0.

Уже в дебюте матча луганская команда повела в счете, после того как мяч в свои ворота срезал защитник харьковчан Александр Мизюк. А чтобы снять все вопросы о победителе Заре потребовалось меньше получаса. К 27-й минуте встречи Эдуардо Герреро, Евгений Шахов и Максим Имереков довели преимущество своей команды до четырех мячей.

Источник: ФК Металлист

После ситуация для Металлиста еще усложнилась, когда Евгений Демченко рукой выбил мяч из пустых ворот, за что получил красную карточку. Тем не менее Сергей Булеца с одиннадцатиметровой отметки пробил выше.

Впрочем, под конец матча Заря заработала еще один пенальти, и в это раз уже Владимир Бражко был точен, установив окончательный результат встречи.

Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 58 очков и догнав по набранным баллам Днепр-1, но у "спортклубовцев" на один сыгранный матч меньше. Металлист с 22 пунктами идет на предпоследней позиции.

Статистика матча Металлист - Заря 26-го тура чемпионата Украины

Металлист - Заря 0:5

Голы: Мизюк, 1 (аг), Герреро, 10, Шахов, 21, Имереков, 27, Бражко, 85 (пен.)

Владение мячом: 32% - 68%
Удары по воротам: 7 - 19
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 2 - 13

На 33-й минуте Булеца не реализовал пенальти.

Металлист: Ермолов - Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал - Чидомере (Николишин, 33), Панасенко (Багачанский, 46), Демченко - Наумец (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46)

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух (Снурницын, 46) - Бражко, Шахов - Русин (Погорилый, 46), Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66) - Герреро (Полегенько, 77)

Предупреждения: Прядун, Мизюк, Николишин, Рязанцев - Снурницын.

Удаление: Демченко, 31

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