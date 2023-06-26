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УПЛ назвала лучшего тренера сезона 2022/23

Наставник Зари выиграл голосование с солидным отрывом.
Сегодня, 10:11
Патрик ван Леувен / upl.ua
Патрик ван Леувен / upl.ua

Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос среди клубов, чтобы определить лучшего тренера прошедшего сезона.

В результате анкетирования по итогам сезона 2022/23 лучшим тренером был назван нидерландский специалист, возглавляющий Зарю, Патрик ван Леувен.

Его назвали в 13 анкетах из 15, и при этом в половине из них он был на первом месте. Отметим, что сам луганский клуб не мог голосовать за своего наставника.

Также немало баллов набрали специалисты, которые вывели свои клубы в еврокубки. При этом третье место неожиданно получил главный тренер Черноморца Роман Григорчук.

Рейтинг лучших тренеров УПЛ сезона 2022/23:

  1. Патрик ван Леувен, Заря - 32 балла
  2. Игор Йовичевич, Шахтер - 23 балла
  3. Роман Григорчук, Черноморец - 13 баллов
  4. Виктор Скрипник, Ворскла - 10 баллов
  5. Александр Кучер, Днепр-1 - 5 баллов

Ранее, напомним, стали известны составы на благотворительный матч в поддержку Украины.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Заря Луганск Патрик ван Леувен

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