УПЛ назвала лучшего тренера сезона 2022/23

Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос среди клубов, чтобы определить лучшего тренера прошедшего сезона.

В результате анкетирования по итогам сезона 2022/23 лучшим тренером был назван нидерландский специалист, возглавляющий Зарю, Патрик ван Леувен.

Его назвали в 13 анкетах из 15, и при этом в половине из них он был на первом месте. Отметим, что сам луганский клуб не мог голосовать за своего наставника.

Также немало баллов набрали специалисты, которые вывели свои клубы в еврокубки. При этом третье место неожиданно получил главный тренер Черноморца Роман Григорчук.

Рейтинг лучших тренеров УПЛ сезона 2022/23:

Патрик ван Леувен, Заря - 32 балла Игор Йовичевич, Шахтер - 23 балла Роман Григорчук, Черноморец - 13 баллов Виктор Скрипник, Ворскла - 10 баллов Александр Кучер, Днепр-1 - 5 баллов

Ранее, напомним, стали известны составы на благотворительный матч в поддержку Украины.