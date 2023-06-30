УПЛ назвала лучшего молодого футболиста сезона-2022/23

Игрок Шахтера не оставил и шансы оппонентам.

Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос среди клубов, чтобы определить лучшего молодого игрока прошлого сезона.

В результате анкетирования по итогам сезона 2022/23 лучшим молодым игроком был назван игрок донецкого Шахтера Георгий Судаков.

Футболист был назван в восьми анкетах из пятнадцати, в пяти из которых Георгий был выбран первым номером.

Всего в голосовании приняло участие 23 игрока, которые набрил от одного до четырех баллов, но Судаков оказался безальтернативным лидером.

Рейтинг лучших молодых игроков УПЛ сезона-2022/23:

Георгий Судаков, Шахтер - 20 баллов Владимир Бражко, Заря - 14 баллов Назар Волошин, Кривбасс/Динамо - 8 баллов Владислав Ванат, Динамо - 6 баллов

Ранее, напомним, УПЛ также назвала лучшего тренера сезона.