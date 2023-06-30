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УПЛ назвала лучшего молодого футболиста сезона-2022/23

Игрок Шахтера не оставил и шансы оппонентам.
Сегодня, 09:33
Георгий Судаков / upl.ua
Георгий Судаков / upl.ua

Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос среди клубов, чтобы определить лучшего молодого игрока прошлого сезона.

В результате анкетирования по итогам сезона 2022/23 лучшим молодым игроком был назван игрок донецкого Шахтера Георгий Судаков.

Футболист был назван в восьми анкетах из пятнадцати, в пяти из которых Георгий был выбран первым номером.

Всего в голосовании приняло участие 23 игрока, которые набрил от одного до четырех баллов, но Судаков оказался безальтернативным лидером.

Рейтинг лучших молодых игроков УПЛ сезона-2022/23:

  1. Георгий Судаков, Шахтер - 20 баллов
  2. Владимир Бражко, Заря - 14 баллов
  3. Назар Волошин, Кривбасс/Динамо - 8 баллов
  4. Владислав Ванат, Динамо - 6 баллов

Ранее, напомним, УПЛ также назвала лучшего тренера сезона.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Георгий Судаков

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