УПЛ назвала лучшего молодого футболиста сезона-2022/23
Игрок Шахтера не оставил и шансы оппонентам.
Украинская Премьер-лига провела традиционный опрос среди клубов, чтобы определить лучшего молодого игрока прошлого сезона.
В результате анкетирования по итогам сезона 2022/23 лучшим молодым игроком был назван игрок донецкого Шахтера Георгий Судаков.
Футболист был назван в восьми анкетах из пятнадцати, в пяти из которых Георгий был выбран первым номером.
Всего в голосовании приняло участие 23 игрока, которые набрил от одного до четырех баллов, но Судаков оказался безальтернативным лидером.
Рейтинг лучших молодых игроков УПЛ сезона-2022/23:
- Георгий Судаков, Шахтер - 20 баллов
- Владимир Бражко, Заря - 14 баллов
- Назар Волошин, Кривбасс/Динамо - 8 баллов
- Владислав Ванат, Динамо - 6 баллов
Ранее, напомним, УПЛ также назвала лучшего тренера сезона.