Шахтер принял решение о будущем Михайличенко

Донецкий Шахтер определился с тем, будет ли выкупать Богдана Михайличенко из Андерлехта.

По информации бельгийского издания Voetbal Nieuws, "горняки" приняли решение отказаться от приобретения украинца на полноценной основе

Читай также: Защитник Шахтера трогательно попрощался с Йовичевичем

Источник отмечает, что всего пару месяцев назад вопрос о выкупе контракта защитника казался решенным, но затем все изменилось. Уже на следующей неделе игрок может вернуться к тренировкам с бельгийцами.

Вероятно, что Шахтер попробует вернуться к кандидатуре Михайличенко позже, но попытается приобрести его за меньшую сумму, чем хочет Андерлехт.