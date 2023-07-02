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Шахтер принял решение о будущем Михайличенко

Украинский клуб не намерен удовлетворять запросы клуба, которому принадлежит украинец.
Сегодня, 12:24
Богдан Михайличенко / shakhtar.com
Богдан Михайличенко / shakhtar.com

Донецкий Шахтер определился с тем, будет ли выкупать Богдана Михайличенко из Андерлехта.

По информации бельгийского издания Voetbal Nieuws, "горняки" приняли решение отказаться от приобретения украинца на полноценной основе

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Источник отмечает, что всего пару месяцев назад вопрос о выкупе контракта защитника казался решенным, но затем все изменилось. Уже на следующей неделе игрок может вернуться к тренировкам с бельгийцами.

Вероятно, что Шахтер попробует вернуться к кандидатуре Михайличенко позже, но попытается приобрести его за меньшую сумму, чем хочет Андерлехт.


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