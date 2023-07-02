Защитник Шахтера трогательно попрощался с Йовичевичем

Донецкий Шахтер накануне официально объявил об отставке Игора Йовичевича.

Защитник "горняков" Ефим Конопля в Своем Instagram трогательно попрощался с хорватом, выделив его лучшие качества.

Мистер, спасибо вам за все. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня, для нашей команды, для нас. Я бесконечно благодарен и ценю каждую минуту, проведенную под вашим руководством.

Вы - олицетворение достоинства, справедливости и чести. Многому я научился благодаря Вам. Многому научатся другие футболисты. Вам всегда будет, что дать: нового, необычного, амбициозного. Спасибо. Спасибо. Благодарны", - написал футболист.

Отметим, что специалист возглавлял Шахтер с июля прошлого года, успев провести 40 матчей. Во главе украинского гранда Йовичевич победил в 24 играх, десять раз сыграл вничью и в шести поединках уступил.