Шахтер уволил Йовичевича

Донецкий Шахтер объявил об увольнении Игора Йовичевича.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в клубе решили принять решение о прекращении срока действия контракта хорвата.

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Вместе со специалистом команду покидает и его тренерский штаб. Йовичевич возглавлял клуб с июля прошлого года. Под его руководством клуб провел 40 матчей, в 24 одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл.

С новым главным тренером Шахтер пока официально не определился, вероятно, им станет Патрик ван Леувен.