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Шахтер уволил Йовичевича

Пресс-служба "горняков" официально объявила об уходе хорвата.
Сегодня, 16:19
Игор Йовичевич / shakhtar.com
Игор Йовичевич / shakhtar.com

Донецкий Шахтер объявил об увольнении Игора Йовичевича.

Как сообщает пресс-служба "горняков",  в клубе решили принять решение о прекращении срока действия контракта хорвата.

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Вместе со специалистом команду покидает и его тренерский штаб. Йовичевич возглавлял клуб с июля прошлого года. Под его руководством клуб провел 40 матчей, в 24 одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл.

С новым главным тренером Шахтер пока официально не определился, вероятно, им станет Патрик ван Леувен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Игор Йовичевич

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