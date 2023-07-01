Шахтер уволил Йовичевича
Пресс-служба "горняков" официально объявила об уходе хорвата.
Донецкий Шахтер объявил об увольнении Игора Йовичевича.
Как сообщает пресс-служба "горняков", в клубе решили принять решение о прекращении срока действия контракта хорвата.
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Вместе со специалистом команду покидает и его тренерский штаб. Йовичевич возглавлял клуб с июля прошлого года. Под его руководством клуб провел 40 матчей, в 24 одержал победу, 10 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл.
С новым главным тренером Шахтер пока официально не определился, вероятно, им станет Патрик ван Леувен.