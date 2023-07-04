Официально: Ненад Лалатович - новый главный тренер Зари
Луганская Заря в своих социальных сетях объявила о назначении Ненада Лалатовича главным тренером команды.
В этой должности 45-летний серб сменит Патрика Ван Леувена, который ранее возглавил донецкий Шахтер.
Ласкаво просимо, Ненад Лалатович!— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 4, 2023
Новим головним тренером луганської «Зорі» став сербський спеціаліст Ненад Лалатович!https://t.co/XPFU5jX0Tk pic.twitter.com/zrNbmIHBfj
Лалатович - воспитанник сербской Црвены Звезды, где провел семь лет профессиональной карьеры. С 2003 по 2005 год выступал в составе донецких Шахтера и Шахтера-2.
После завершения игровой карьеры начал работать тренером, преимущественно в Сербии (Срем, Пролетар, Вождовац, Напредак, Црвена Звезда, Борац, Воеводина, Чукарички, Раднички, Младост). Он также возглавлял сборные Сербии U-20 и U-21. Успел поработать в саудовском Аль-Батине и боснийском Бораце.
В тренерской карьере Лалатович выиграл только один трофей - кубок Сербии (2020), возглавляя Воеводину.