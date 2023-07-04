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Официально: Ненад Лалатович - новый главный тренер Зари

Сербский специалист возвращается в Украину, но в этот раз в качестве наставника "черно-белых".
Сегодня, 12:43
Ненад Лалатович / Getty Images
Ненад Лалатович / Getty Images

Луганская Заря в своих социальных сетях объявила о назначении Ненада Лалатовича главным тренером команды.

В этой должности 45-летний серб сменит Патрика Ван Леувена, который ранее возглавил донецкий Шахтер.

Лалатович - воспитанник сербской Црвены Звезды, где провел семь лет профессиональной карьеры. С 2003 по 2005 год выступал в составе донецких Шахтера и Шахтера-2.

После завершения игровой карьеры начал работать тренером, преимущественно в Сербии (Срем, Пролетар, Вождовац, Напредак, Црвена Звезда, Борац, Воеводина, Чукарички, Раднички, Младост). Он также возглавлял сборные Сербии U-20 и U-21. Успел поработать в саудовском Аль-Батине и боснийском Бораце.

В тренерской карьере Лалатович выиграл только один трофей - кубок Сербии (2020), возглавляя Воеводину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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