Официально: Ненад Лалатович - новый главный тренер Зари

Сербский специалист возвращается в Украину, но в этот раз в качестве наставника "черно-белых".

Луганская Заря в своих социальных сетях объявила о назначении Ненада Лалатовича главным тренером команды.

В этой должности 45-летний серб сменит Патрика Ван Леувена, который ранее возглавил донецкий Шахтер.

Ласкаво просимо, Ненад Лалатович!



Новим головним тренером луганської «Зорі» став сербський спеціаліст Ненад Лалатович!https://t.co/XPFU5jX0Tk pic.twitter.com/zrNbmIHBfj — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 4, 2023

Лалатович - воспитанник сербской Црвены Звезды, где провел семь лет профессиональной карьеры. С 2003 по 2005 год выступал в составе донецких Шахтера и Шахтера-2.

После завершения игровой карьеры начал работать тренером, преимущественно в Сербии (Срем, Пролетар, Вождовац, Напредак, Црвена Звезда, Борац, Воеводина, Чукарички, Раднички, Младост). Он также возглавлял сборные Сербии U-20 и U-21. Успел поработать в саудовском Аль-Батине и боснийском Бораце.

В тренерской карьере Лалатович выиграл только один трофей - кубок Сербии (2020), возглавляя Воеводину.