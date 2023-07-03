Шахтер объявил о назначении Ван Леувена на пост главного тренера

Бывший наставник Зари Патрик Ван Леувен назначен на пост главного тренера Шахтера.

Об этом "горняки" объявили на своем официальном сайте.

Контракт 53-летнего специалист с донецким клубом подписан до 30 июня 2025 года.

Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.

Нидерландский специалист сменил во главе команды ранее уволенного Игора Йовичевича, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству.

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Ван Леувен в минувшей кампании работал с Зарей, финишировав с луганской командой на третьем месте в украинской Премьер-лиге. Ранее нидерландец также был директором академии Шахтера.

Отметим, что по итогам минувшего сезона Ван Леувен был признан лучшим тренером в УПЛ.