Шахтер объявил о назначении Ван Леувена на пост главного тренера
Нидерландец сменил во главе команды ранее уволенного Игора Йовичевича.
Бывший наставник Зари Патрик Ван Леувен назначен на пост главного тренера Шахтера.
Об этом "горняки" объявили на своем официальном сайте.
Контракт 53-летнего специалист с донецким клубом подписан до 30 июня 2025 года.
Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.
Нидерландский специалист сменил во главе команды ранее уволенного Игора Йовичевича, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству.
Читай также: Шахтер уволил Йовичевича
Ван Леувен в минувшей кампании работал с Зарей, финишировав с луганской командой на третьем месте в украинской Премьер-лиге. Ранее нидерландец также был директором академии Шахтера.
Отметим, что по итогам минувшего сезона Ван Леувен был признан лучшим тренером в УПЛ.