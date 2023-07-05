Шахтер представил новый тренерский штаб команды
Стали известны имена тех специалистов, которые будут помогать Патрику Ван Леувену в донецком клубе.
Несколькими днями ранее донецкий Шахтер объявил о назначении Патрика Ван Леувена новым главным тренером.
Теперь же стал известен весь состав его тренерского штаба. согласно с официальным сайтом "горняков", помогать нидерландцу будут:
- Раймонд Аттевелд – первый ассистент тренера;
- Оскар Ратулутра – ассистент тренера;
- Александр Чижов – ассистент тренера;
- Валерий Блохин – фитнес-тренер;
- Карло Николини – фитнес-тренер;
- Деннис Гентенар – тренер вратарей;
- Радион Пальцун – аналитик;
- Дмитрий Кабачок – аналитик.
Такой состав специалистов будет готовить и работать с первой командой Шахтера в сезоне-2023/24.
Напомним, что Патрик Ван Леувен покинул луганскую Зарю, в которой проработал всего один год. На его место уже был назначен экс-игрок Шахтера Ненад Лалатович.