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Шахтер представил новый тренерский штаб команды

Стали известны имена тех специалистов, которые будут помогать Патрику Ван Леувену в донецком клубе.
Сегодня, 12:58
Тренерский штаб Шахтера / ФК Шахтер Донецк
Тренерский штаб Шахтера / ФК Шахтер Донецк

Несколькими днями ранее донецкий Шахтер объявил о назначении Патрика Ван Леувена новым главным тренером.

Теперь же стал известен весь состав его тренерского штаба. согласно с официальным сайтом "горняков", помогать нидерландцу будут:

  • Раймонд Аттевелд – первый ассистент тренера;
  • Оскар Ратулутра – ассистент тренера;
  • Александр Чижов – ассистент тренера;
  • Валерий Блохин – фитнес-тренер;
  • Карло Николини – фитнес-тренер;
  • Деннис Гентенар – тренер вратарей;
  • Радион Пальцун – аналитик;
  • Дмитрий Кабачок – аналитик.

Такой состав специалистов будет готовить и работать с первой командой Шахтера в сезоне-2023/24.

Напомним, что Патрик Ван Леувен покинул луганскую Зарю, в которой проработал всего один год. На его место уже был назначен экс-игрок Шахтера Ненад Лалатович.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк

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