Шахтер представил новый тренерский штаб команды

Стали известны имена тех специалистов, которые будут помогать Патрику Ван Леувену в донецком клубе.

Несколькими днями ранее донецкий Шахтер объявил о назначении Патрика Ван Леувена новым главным тренером.

Теперь же стал известен весь состав его тренерского штаба. согласно с официальным сайтом "горняков", помогать нидерландцу будут:

Раймонд Аттевелд – первый ассистент тренера;

Оскар Ратулутра – ассистент тренера;

Александр Чижов – ассистент тренера;

Валерий Блохин – фитнес-тренер;

Карло Николини – фитнес-тренер;

Деннис Гентенар – тренер вратарей;

Радион Пальцун – аналитик;

Дмитрий Кабачок – аналитик.

Такой состав специалистов будет готовить и работать с первой командой Шахтера в сезоне-2023/24.

Напомним, что Патрик Ван Леувен покинул луганскую Зарю, в которой проработал всего один год. На его место уже был назначен экс-игрок Шахтера Ненад Лалатович.