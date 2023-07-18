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"Гай - русский черт": ультрас Шахтера против возвращения игрока, выступавшего на россии

Фанаты "оранжево-черных" ясно дали понять, что они думают насчет потенциального возвращения предателя.
Вчера, 23:45

Недавно в Сети появилась информация о том, что Алексей Гай в скором времени пополнит тренерский штаб нового наставника Шахтера Патрика ван Леувена.

И хотя официального объявления еще не было, у многих фанатов "горняков" уже возникло отвращение к такому потенциальному воссоединению.

В Twitter ультрас Шахтера оставили пост с тремя словами, которые прекрасно характеризуют их мнение относительно возвращения Гая.

В своем коротком сообщении они написали: "Гай - русский черт".

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Напомним, что в декабре 2014 года после вторжения россии на Донбасс Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии, а в 2016 году он уехал на территорию страны-террористки, где на протяжении двух лет играл за Кубань.

В последнее время Гай работал ассистентом Романа Григорчука в Черноморце, однако 18 июля одесский клуб объявил о расставании с любителем российских денег.

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