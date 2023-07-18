"Гай - русский черт": ультрас Шахтера против возвращения игрока, выступавшего на россии
Недавно в Сети появилась информация о том, что Алексей Гай в скором времени пополнит тренерский штаб нового наставника Шахтера Патрика ван Леувена.
И хотя официального объявления еще не было, у многих фанатов "горняков" уже возникло отвращение к такому потенциальному воссоединению.
В Twitter ультрас Шахтера оставили пост с тремя словами, которые прекрасно характеризуют их мнение относительно возвращения Гая.
В своем коротком сообщении они написали: "Гай - русский черт".
Гай - русский чорт!— Кроты (@Ultras_Shakhtar) July 18, 2023
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Напомним, что в декабре 2014 года после вторжения россии на Донбасс Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии, а в 2016 году он уехал на территорию страны-террористки, где на протяжении двух лет играл за Кубань.
В последнее время Гай работал ассистентом Романа Григорчука в Черноморце, однако 18 июля одесский клуб объявил о расставании с любителем российских денег.
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