"Гай - русский черт": ультрас Шахтера против возвращения игрока, выступавшего на россии

Недавно в Сети появилась информация о том, что Алексей Гай в скором времени пополнит тренерский штаб нового наставника Шахтера Патрика ван Леувена.

И хотя официального объявления еще не было, у многих фанатов "горняков" уже возникло отвращение к такому потенциальному воссоединению.

В Twitter ультрас Шахтера оставили пост с тремя словами, которые прекрасно характеризуют их мнение относительно возвращения Гая.

В своем коротком сообщении они написали: "Гай - русский черт".

Гай - русский чорт! — Кроты (@Ultras_Shakhtar) July 18, 2023

Читай также: Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Напомним, что в декабре 2014 года после вторжения россии на Донбасс Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии, а в 2016 году он уехал на территорию страны-террористки, где на протяжении двух лет играл за Кубань.

В последнее время Гай работал ассистентом Романа Григорчука в Черноморце, однако 18 июля одесский клуб объявил о расставании с любителем российских денег.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!