Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча 18.07.2023

"Оранжево-черные" никак не могут победить под руководством нового тренера.

Во вторник, 18 июля, в рамках учебно-тренировочного сбора донецких Шахтер провел товарищеский матч с амстердамским Аяксом.

В третьей игре под руководством Патрика ван Леувена "горняки" потерпели второе разгромное поражение.

В составе аяксидов дублем отметился Мохаммед Кудус, а разгром дополнил Стивен Бергвейн - все голы были забиты еще в первом тайме противостояния.

Вашему вниманию видео всех голов товарищеского матча Аякс - Шахтер:

Аякс - Шахтер 3:0

Голы: Кудус, 19, 34, Бергвейн, 32

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 11 - 4

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 12 - 8

Аякс: Гортер (Пасвеер, 46), Ренсх (Гойер, 46), Артссен (Годтс, 46), Хато (Хлинссон, 62), Салах-Эддин (Басси, 46), Классен (Милованович, 62), ван ден Бомен (Вос, 62), Кудус (Дарами, 46), Бергвейн (Вейндал, 46), Тахирович (Тайлор, 46), Расмуссен (Бробби, 46).

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Шахтер: Ризнык (Твардовский, 46), Гочолейшвили (Козик, 74), Матвиенко (Ракицкий, 62), Бондарь, Крыськив (Очеретько, 46), Судаков (Кастильо, 74), Бондаренко (Траоре, 74), Кащук (Вьюнник, 46), Топалов (Корниенко, 62), Зубков (Тоиров, 46), Сикан (Келси, 46).