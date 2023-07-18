Шахтер потерпел разгромное поражение от Аякса

Донецкий клуб не сумел ничего противопоставить сопернику.

Во вторник, 18 июля, в рамках товарищеской встречи Шахтер играл против Аякса. Матч завершился победой нидерландской команды со счетом 3:0.

Все голы в матче пришлись на первый тайм. Мохаммед Кудус отличился дублем и один гол забил Стивен Бергвейн.

Во второй половине встречи донецкому клубу не удалось сократить отставание, но и пропущенных мячей также не было. К сожалению, "горняки" потерпели разгромное поражение.

Статистика товарищеского матча Аякс - Шахтер:

Аякс - Шахтер 3:0

Голы: Кудус, 19, 34, Бергвейн, 32

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 11 - 4

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 12 - 8

Аякс: Гортер (Пасвеер, 46), Ренсх (Гойер, 46), Артссен (Годтс, 46), Хато (Хлинссон, 62), Салах-Эддин (Басси, 46), Классен (Милованович, 62), ван ден Бомен (Вос, 62), Кудус (Дарами, 46), Бергвейн (Вейндал, 46), Тахирович (Тайлор, 46), Расмуссен (Бробби, 46).

Шахтер: Ризнык (Твардовский, 46), Гочолейшвили (Козик, 74), Матвиенко (Ракицкий, 62), Бондарь, Крыськив (Очеретько, 46), Судаков (Кастильо, 74), Бондаренко (Траоре, 74), Кащук (Вьюнник, 46), Топалов (Корниенко, 62), Зубков (Тоиров, 46), Сикан (Келси, 46).

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