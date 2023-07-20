Президент Полесья: Мечта Усика - сыграть в большой футбол, она сбудется

В среду, 19 июля, новичок Украинской Премьер-лиги Полесье объявило о заключении контракта с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич высказал свое мнение о данном событии, процитировав слова промоутера Боба Арума.

"Я уважаю и горжусь этим человеком. Его отношение к тренировкам - большой пример для команды Полесье", - цитирует Буткевича официальный сайт клуба.

"Когда-то Боб Арум высказал свое мнение об Усике и украинцах: "Он - украинец, а украинцы бьются как никто в мире. Им не давали шансов против россии, настолько большей страны. И они выбили из них д*рьмо...и до сих пор выбивают. Не нужно недооценивать украинцев. Я думаю, что Тайсон победит в этом бою, но Усик отдаст все, что у него есть".

Он также добавил, что поможет боксеру исполнить его детскую мечту - сыграть в большом футболе..

"Любовь к футболу объединяла наши отношения. И его детская мечта, сыграть в большой футбол - осуществится".

Президент «Полісся» Геннадій Буткевич про контракт із Олександром Усиком: «Його ставлення до тренувань — великий приклад для команди «Полісся» pic.twitter.com/iLZ8fU8DXX — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) July 20, 2023

Напомним, что Александр Усик подписал однолетнее "соглашение относительно футбольного сотрудничества" с Полесьем. Подробности данного сотрудничества не раскрываются.

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