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Шахтер представил Невертона в качестве нового игрока команды

Очередной бразилец пополнил состав "оранжево-черных".
Сегодня, 11:20
Невертон / ФК Шахтер Донецк
Невертон / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Невертоном.

Соглашения между сторонами рассчитано до лета 2028 года. Полузащитник переходит из бразильского Сан-Паулу. По информации источников, "горняки" заплатили за трансфер 18-летнего игрока примерно 3,7 миллиона евро.

Невертон Мартінс да Сілва – воспитанник Сан-Паулу. В 2021 году он принял участие в 28 матчах за состав команды U-17, в которых отметился 18 голами.

У сезоне-2022 хавбек дебютировал в составе Сан-Паулу U-20, где за полтора года сыграл 24 матча в молодежном чемпионате Бразилии та кубке штата Сан-Паулу, в которых записал на свой счет 5 голов и 5 результативных передач.

Напомним, что недавно Шахтер также подписал контракт с игроком, который был замешан в договорных матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк

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