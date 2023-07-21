Шахтер представил Невертона в качестве нового игрока команды

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Невертоном.

Соглашения между сторонами рассчитано до лета 2028 года. Полузащитник переходит из бразильского Сан-Паулу. По информации источников, "горняки" заплатили за трансфер 18-летнего игрока примерно 3,7 миллиона евро.

🇧🇷 Невертон – гравець «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо до клубу! 🧡



💎 Бразильський півзахисник переходить до «Шахтаря» із «Сан-Паулу». Контракт із 18-річним вінгером розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/74wMjbmrMy.#Shakhtar pic.twitter.com/Yt3ah8OyeD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2023

Невертон Мартінс да Сілва – воспитанник Сан-Паулу. В 2021 году он принял участие в 28 матчах за состав команды U-17, в которых отметился 18 голами.

У сезоне-2022 хавбек дебютировал в составе Сан-Паулу U-20, где за полтора года сыграл 24 матча в молодежном чемпионате Бразилии та кубке штата Сан-Паулу, в которых записал на свой счет 5 голов и 5 результативных передач.

Напомним, что недавно Шахтер также подписал контракт с игроком, который был замешан в договорных матчах.

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