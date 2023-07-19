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Шахтер объявил о подписании защитника, участвовавшего в скандале с договорными матчами

Педриньо будет выступать за "горняков".
Сегодня, 18:10
Педриньо / Getty Images
Педриньо / Getty Images

Донецкий Шахтер усилил линию защиты перспективным легионером со скандальным шлейфом.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в команду перебрался 21-летний Педриньо. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Отмечается, что контракт с футболистом подписан сроком до 30 июля 2028 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Напомним, что Педриньо был замешан в скандале с догвоорными матчами из-за чего Атлетико Паранаэнсе разорвал с ним контракт, но игрок был оправдан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер педриньо

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