Шахтер объявил о подписании защитника, участвовавшего в скандале с договорными матчами
Педриньо будет выступать за "горняков".
Донецкий Шахтер усилил линию защиты перспективным легионером со скандальным шлейфом.
Как сообщает пресс-служба "горняков", в команду перебрался 21-летний Педриньо. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Отмечается, что контракт с футболистом подписан сроком до 30 июля 2028 года. Финансовые детали остаются неизвестными.
Напомним, что Педриньо был замешан в скандале с догвоорными матчами из-за чего Атлетико Паранаэнсе разорвал с ним контракт, но игрок был оправдан.
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