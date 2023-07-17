Шахтер подпишет бразильского защитника, замешенного в деле о договорных матчах - источник

Состав донецкого Шахтера должен пополнить левый защитник Педриньо, последним клубом которого был бразильский Атлетико Паранаэнсе.

Как утверждает Globo, "горняки" уже согласовали с 21-летним футболистом контракт, который будет рассчитан на пять лет.

Сейчас бразильский футболист со своими представителями находится в Роттердаме, где Шахтер проводит летний тренировочные сборы.

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С мая 2023 года Педриньо пребывает в статусе свободного агента. Защитник и Атлетико Паранаэнсе досрочно расторгли контракт, после того как имя игрока фигурировало в деле о договорных матчах в чемпионате Бразилии. Футболист давал показания в суде и реального наказания избежал. Сам игрок свою причастность к договорным матчам не признавал.

За Атлетико Паранаэнсе защитник выступал с 2021 года, сыграв 70 матчей и отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер договорился о трансфере юного форварда Сан-Паулу.

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