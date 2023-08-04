Ярмоленко забил 100-й гол в УПЛ

В рамках матча второго тура чемпионата Украины против Оболони своим юбилейным голом отметился Андрей Ярмоленко.

На 32-й минуте Динамо получило право на пенальти, который фланговый нападающий киевлян уверенно реализовал.

Этот гол стал для ветерана 100-м в карьере в рамках чемпионата Украины.

Ярмоленко стал лишь шестым игроком, который смог преодолеть эту отметку за всю историю турнира.

Всего в футболке Динамо Ярмоленко забил уже 138-й мяч во всех турнирах.

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