iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 ведет переговоры с иностранцем, который заменит Кучера на посту тренера

В ближайшее время должно стать известно, кто возглавит команду.
Вчера, 23:47
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1

Сенсационно победив Днепр-1, Оболонь сделала Александра Кучера автором первой тренерской отставки нового сезона УПЛ.

Во время послематчевой пресс-конференции 40-летний специалист сообщил, что он покидает команду вместе со всем тренерским штабом.

В связи с этим днепряне намерены в кратчайшие сроки закрыть свободную вакансию.

Как сообщает FC Dnipro.com, Днепр-1 уже ведет переговоры с иностранным тренером по поводу потенциального сотрудничества.

По информации источника, с высокой долей вероятности новым тренером днепровского коллектива станет испанец, чье имя еще не раскрыто. Ожидается, что этот вопрос решится в ближайшее время.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Александр Кучер Днепр-1 СК Днепр-1

Статьи по теме

Ярмоленко выделил главную проблему в игре Динамо Ярмоленко выделил главную проблему в игре Динамо
УПЛ: Днепр-1 уступил Оболони, Черноморец обыграл Динамо, Кривбасс и Шахтер сыграли вничью УПЛ: Днепр-1 уступил Оболони, Черноморец обыграл Динамо, Кривбасс и Шахтер сыграли вничью
Фесюн остановил лидера, ужасная ошибка игрока Динамо и подарок Шахтеру: итоги четвертого тура УПЛ Фесюн остановил лидера, ужасная ошибка игрока Динамо и подарок Шахтеру: итоги четвертого тура УПЛ
Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина02:00
Фесюн остановил лидера, ужасная ошибка игрока Динамо и подарок Шахтеру: итоги четвертого тура УПЛ
Другие страны01:08
Героиня финала ЧМ посвятила гол умершей маме подруги, а после матча узнала о смерти отца
Киберспорт00:37
Gamers8 2023: Vitality одолели Ence в финале, ZywOo стал MVP
Украина00:36
Ярмоленко выделил главную проблему в игре Динамо
Украина00:13
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
Европа00:08
Манчестер Юнайтед может помочь Трубину, забрав вратаря Бенфики
Вчера, 23:47
Украина23:47
Днепр-1 ведет переговоры с иностранцем, который заменит Кучера на посту тренера
Европа23:24
Жирона - Хетафе 3:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Киберспорт23:09
Зинченко вместе с экс-тренером NaVi создали команду по Counter Strike
Футбол22:48
Почеттино - о поражении Вест Хэму: Мы разочарованы, но это лишь начало
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK