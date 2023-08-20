Днепр-1 ведет переговоры с иностранцем, который заменит Кучера на посту тренера

В ближайшее время должно стать известно, кто возглавит команду.

Сенсационно победив Днепр-1, Оболонь сделала Александра Кучера автором первой тренерской отставки нового сезона УПЛ.

Во время послематчевой пресс-конференции 40-летний специалист сообщил, что он покидает команду вместе со всем тренерским штабом.

В связи с этим днепряне намерены в кратчайшие сроки закрыть свободную вакансию.

Как сообщает FC Dnipro.com, Днепр-1 уже ведет переговоры с иностранным тренером по поводу потенциального сотрудничества.

По информации источника, с высокой долей вероятности новым тренером днепровского коллектива станет испанец, чье имя еще не раскрыто. Ожидается, что этот вопрос решится в ближайшее время.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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