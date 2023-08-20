Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции.

В рамках четвертого тура чемпионаат Украины Оболонь в гостях победила Днепр-1 со счетом 1:2.

Этот матч, судя по всему, стал последним для наставника "спортклубовцев" Александра Кучера во главе клуба.

Украинский специалист заявил на послематчевой пресс-конференции после поединка против столичной команды, что подает в отставку.

"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо", - сказал Александр.

Напомним, вместе с Кучером днепровский клуб в прошлом сезоне до последнего боролся за чемпионство, но сумел стать лишь вторым.

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