iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня, 17:12
Александр Кучер / scdnipro1.com.ua
Александр Кучер / scdnipro1.com.ua

В рамках четвертого тура чемпионаат Украины Оболонь в гостях победила Днепр-1 со счетом 1:2.

Этот матч, судя по всему, стал последним для наставника "спортклубовцев" Александра Кучера во главе клуба. 

Украинский специалист заявил на послематчевой пресс-конференции после поединка против столичной команды, что подает в отставку.

"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо", - сказал Александр.

Напомним, вместе с Кучером днепровский клуб в прошлом сезоне до последнего боролся за чемпионство, но сумел стать лишь вторым.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Кучер СК Днепр-1

Статьи по теме

Днепр-1 - Славия: видео голов и обзор матча Лиги Европы Днепр-1 - Славия: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Кучер: Если сравнивать матчи против Славии, то сегодня была команда Кучер: Если сравнивать матчи против Славии, то сегодня была команда
Красников покинул пост спортивного директора Днепра-1 с планами вернуться в Металлист Красников покинул пост спортивного директора Днепра-1 с планами вернуться в Металлист
Черноморец в большинстве вырвал победу над Динамо Черноморец в большинстве вырвал победу над Динамо
Помочь журналистам

Видео

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина19:12
Черноморец в большинстве вырвал победу над Динамо
Футбол19:07
Довбик - в запасе на матч против Хетафе, Цыганков - в старте
Другие страны18:38
Чемпион НБА перед матчем своей команды против Интера Месси забил гол и отпраздновал в стиле Роналду
Футбол18:34
Эвертон Миколенко продемонстрировал худший старт клуба в АПЛ за последние 68 лет
Формула 118:08
Албон провел переговоры с пятью командами Формулы 1
Футбол18:05
Астон Вилла разгромила Эвертон без Миколенко
17:54
Мудрик - в запасе на матч против Вест Хэма
Сборные17:49
Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира-2023
Футбол17:39
Защитник Ман Сити согласился на переход в клуб Роналду
НБА17:30
НБА начала расследование ситуации между Филадельфией и Харденом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK