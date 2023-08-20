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Днепр-1 - Оболонь 1:2: обзор матча и результат игры 20.08.2023

Киевляне шокировали вице-чемпиона.
Сегодня, 17:00
Днепр-1 - Оболонь / scdnipro1.com.ua
Днепр-1 - Оболонь / scdnipro1.com.ua

В воскресенье, 20 августа, в рамках четвертого тура УПЛ Днепр-1 встречался с Оболонью. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1:

В первом тайме был забит всего один гол. С 11-метровой точки отличился полузащитник команды хозяев Александр Пихаленок.

Во второй половине игре гости смогли сделать камбэк. Оболонь сначала забила на 46-й минуте, а уже под занавес матча команда и вовсе вышла вперед благодаря голу Игоря Краснопера.

Статистика матча Днепр-1 - Оболонь четвертого тура УПЛ

Днепр-1 - Оболонь 1:2
Голы: Пихаленок, 16, пен - Тарануха, 46, Краснопир, 83.

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 6 - 3
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 55 - 59

Днепр-1: Кинарейкин, Пасич (Пурита, 72), Сваток, Кравец, Каплиенко, Горин (Когут, 54), Рубчинский, Леднев (Пирес, 79), Пихаленок, Билл (Танчик, 54), Кивинда (Филлипов, 46).

Оболонь: Федоривский, Нагиев (Мединский, 61), Вовкун (Фатеев, 76), Приймак, Лукьянчук, Осман (Прокопенко, 46), Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 76), Суханов (Краснопир, 46), Тарануха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Оболонь

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