Полесье - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 02.09.2023

В субботу, 2 сентября, продолжится шестой тур украинской Премьер-лиги. В рамках соревновательного дня Полесье примет Оболонь.

В своих предыдущих матчах чемпионата Украины Полесье разгромило Александрию (3:0), а Оболонь сыграла вничью с Кривбассом (0:0).

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Поединок состоится в Житомире на Центральном городском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Оболонь

Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Оболонью будет доступна в этой новости 2 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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