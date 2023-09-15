Металлист 1925 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ 15.09.2023

В пятницу, 15 сентября, возвращается клубный футбол европейских чемпионатов, в том числе и Украинская Премьер-лига.

В первом матче после международного перерыва сойдутся харьковский Металлист 1925 и луганская Заря.

На перерыв команды уходили практически в качестве соседей по таблице: харьковчане занимают девятую строчку, имея в активе семь очков. Луганчане в свою очередь идут двенадцатыми, заработав пять баллов.

Металлист 1925 сыграл вничью с Рухом (1:1), продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей. Заря тоже разошлась миром с Минаем (1:1), лишилась главного тренера и обыграла пражскую Славию (2:1) в рамках квалификации Лиги Европы.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Заря

Трансляция поединка чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Зарей будет доступна в этой новости 15 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 18:30 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

Напомним, что на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

Источник: MEGOGO

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