Матчи УПЛ – одни из самых коротких в мире, в Саудовской Аравии играют по 106 минут

Если вам кажется, что игры чемпионата Украины длятся слишком долго, то вам действительно лишь так кажется.

Международная футбольная обсерватория CIES опубликовала результаты очередного исследования.

Так, на своем официальном сайте она представила результаты исследования средней длительности матчей (основное время + добавленное арбитром) различных чемпионатов.

Украинская Премьер-лига оказалась одной из самых "быстрых" - в среднем поединок высшего украинского дивизиона длится ровно 97 минут.

Самыми короткими матчами может похвастаться чемпионат Финляндии - там обычно одна игра занимает 96 минут 7 секунд.

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В то же самое время самые длительные матчи принадлежат двум дивизионам Саудовской Аравии, причем Саудовская профессиональная лига уступает своему второму дивизиону всего 50 секунд.

Матчи в Первом дивизионе Саудовской Аравии длятся 106 минут 52 секунды.

Также можно выделить среди обладателей самых длительных матчей чемпионат Катара (105:40), португальскую Примейру (104:20) и испанскую Ла Лигу (103:30).

А вот АПЛ, в которой больше всех жалуются на большое количество добавленного времени по ходу нынешнего сезона, едва пробила отметку в 100 минут (101:46).

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