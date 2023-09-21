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Матчи УПЛ – одни из самых коротких в мире, в Саудовской Аравии играют по 106 минут

Если вам кажется, что игры чемпионата Украины длятся слишком долго, то вам действительно лишь так кажется.
Сегодня, 18:09
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Международная футбольная обсерватория CIES опубликовала результаты очередного исследования.

Так, на своем официальном сайте она представила результаты исследования средней длительности матчей (основное время + добавленное арбитром) различных чемпионатов.

Украинская Премьер-лига оказалась одной из самых "быстрых" - в среднем поединок высшего украинского дивизиона длится ровно 97 минут.

Самыми короткими матчами может похвастаться чемпионат Финляндии - там обычно одна игра занимает 96 минут 7 секунд.

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В то же самое время самые длительные матчи принадлежат двум дивизионам Саудовской Аравии, причем Саудовская профессиональная лига уступает своему второму дивизиону всего 50 секунд.

Матчи в Первом дивизионе Саудовской Аравии длятся 106 минут 52 секунды.

Также можно выделить среди обладателей самых длительных матчей чемпионат Катара (105:40), португальскую Примейру (104:20) и испанскую Ла Лигу (103:30).

А вот АПЛ, в которой больше всех жалуются на большое количество добавленного времени по ходу нынешнего сезона, едва пробила отметку в 100 минут (101:46).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины

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