Черноморец - Заря 0:0: обзор матча и результат игры 30.09.2023

В субботу, 30 сентября, в Одессе прошел последний матч игрового дня девятого тура УПЛ, в котором Черноморец встречался с Зарей.

Хоть Черноморец и нанес больше ударов по воротам соперника в первом тайме, именно Заря била точнее, попадая в створ, в отличие от одесситов.

Но в этот день у обеих команд была одна общая проблема - реализация, а если быть точнее, то ее отсутствие.

Это был матч имени вратарей Даниила Варакуты и Никиты Турбаевского. Они стали настоящими героями своих команд, особенно голкипер "моряков", на счету которого целых девять сейвов.

Источник: УПЛ

На 35-й минуте хозяева поля претендовали на пенальти, но вместо 11-метрового судья дал желтую карточку за симуляцию в исполнении Дады Бельмонте.

И если в первом тайме больше шансов было у подопечных Романа Григорчука, то в тайме №2 инициатива постепенно переходила к "черно-белым".

В последние 20 минут луганчане все чаще беспокоили Варакуту, особенно Александр Яцык, попавший со штрафного в перекладину. Но ни он, ни Викентий Волошин в конце матча так и не сумели забить победный гол.

В итоге команды с множеством моментов разошлись с ничейным результатом. Черноморец занимает третье место с 16-ю очками, а Заря продолжает идти в зоне переходных матчей, заработав всего шесть очков.

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Статистика матча Черноморец - Заря девятого тура УПЛ

Черноморец - Заря 0:0

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 4 - 9

Фолы: 9 - 15

Атаки: 89 - 88

Черноморец: Варакута - Путря, Ермаков, Салюк, Брагару - Шпорн, Васильев, Штогрин (Хадида, 81), Вакула (Бадибанга, 69), Дада (Авагимян, 69) - Иеде (Бойчук, 69).

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев (Головкин, 87), Нагнойный (Волошин, 80) - Антюх (Данченко, 87), Герреро, Горбач (Венделл, 80).

Предупреждения: Дада - Вантух, Джордан.

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