iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Черноморец - Заря 0:0: обзор матча и результат игры 30.09.2023

Несмотря на отсутствие реализации, команды порадовали хорошим футболом с большим количеством моментов.
Сегодня, 21:14
Черноморец - Заря / УПЛ
Черноморец - Заря / УПЛ

В субботу, 30 сентября, в Одессе прошел последний матч игрового дня девятого тура УПЛ, в котором Черноморец встречался с Зарей.

Хоть Черноморец и нанес больше ударов по воротам соперника в первом тайме, именно Заря била точнее, попадая в створ, в отличие от одесситов.

Но в этот день у обеих команд была одна общая проблема - реализация, а если быть точнее, то ее отсутствие.

Это был матч имени вратарей Даниила Варакуты и Никиты Турбаевского. Они стали настоящими героями своих команд, особенно голкипер "моряков", на счету которого целых девять сейвов.

Источник: УПЛ

На 35-й минуте хозяева поля претендовали на пенальти, но вместо 11-метрового судья дал желтую карточку за симуляцию в исполнении Дады Бельмонте.

И если в первом тайме больше шансов было у подопечных Романа Григорчука, то в тайме №2 инициатива постепенно переходила к "черно-белым".

В последние 20 минут луганчане все чаще беспокоили Варакуту, особенно Александр Яцык, попавший со штрафного в перекладину. Но ни он, ни Викентий Волошин в конце матча так и не сумели забить победный гол.

В итоге команды с множеством моментов разошлись с ничейным результатом. Черноморец занимает третье место с 16-ю очками, а Заря продолжает идти в зоне переходных матчей, заработав всего шесть очков.

Читай также: Ворскла сенсационно нанесла Шахтеру первое поражение в чемпионате

Статистика матча Черноморец - Заря девятого тура УПЛ

Черноморец - Заря 0:0

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 17 - 17
Удары в створ: 4 - 9
Фолы: 9 - 15
Атаки: 89 - 88

Черноморец: Варакута - Путря, Ермаков, Салюк, Брагару - Шпорн, Васильев, Штогрин (Хадида, 81), Вакула (Бадибанга, 69), Дада (Авагимян, 69) - Иеде (Бойчук, 69).

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев (Головкин, 87), Нагнойный (Волошин, 80) - Антюх (Данченко, 87), Герреро, Горбач (Венделл, 80).

Предупреждения: Дада - Вантух, Джордан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины Заря Луганск

Статьи по теме

Сенсация от Ворсклы и первое поражение Шахтера в обзоре матча чемпионата Украины Сенсация от Ворсклы и первое поражение Шахтера в обзоре матча чемпионата Украины
УПЛ: Сенсация в матче Шахтер - Ворскла, Верес не обыграл ЛНЗ, Черноморец принимает Зарю УПЛ: Сенсация в матче Шахтер - Ворскла, Верес не обыграл ЛНЗ, Черноморец принимает Зарю
РБ Лейпциг и Бавария не выявили победителя в голевой перестрелке РБ Лейпциг и Бавария не выявили победителя в голевой перестрелке
Экстра-лига из футзала: ХИТ вырвал победу за три секунды до конца, Сокол снова выиграл Экстра-лига из футзала: ХИТ вырвал победу за три секунды до конца, Сокол снова выиграл
Помочь журналистам

Видео

Сенсация от Ворсклы и первое поражение Шахтера в обзоре матча чемпионата Украины
Сенсация от Ворсклы и первое поражение Шахтера в обзоре матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Футбол21:26
РБ Лейпциг и Бавария не выявили победителя в голевой перестрелке
21:21
Экстра-лига из футзала: ХИТ вырвал победу за три секунды до конца, Сокол снова выиграл
Украина21:14
Черноморец и Заря не определили победителя в увлекательном поединке
Европа21:00
Милан уверенно обыграл Лацио, выйдя на первое место в Серии А
Киберспорт20:32
S1mple жестко ответил звезде CS, который назвал его "лицом россии"
Европа20:28
Ван Леувен - о поражении от Ворсклы: У нас есть проблемы с реализацией
НБА20:18
НБА определилась с местом проведения уик-энда Матча всех звезд 2025 года
Украина20:12
Сенсация от Ворсклы и первое поражение Шахтера в обзоре матча чемпионата Украины
Европа19:58
Челси хочет подписать Осимхена зимой
Европа19:49
Кристал Пэлас взял реванш у Манчестер Юнайтед за поражение в кубке лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK