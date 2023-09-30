Шахтер - Ворскла 1:2: обзор матча и результат игры 30.09.2023

В субботу, 30 сентября, Шахтер принимал во Львове Ворсклу в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Полтавская команда неожиданно справилась с лидером национального первенства, обыграв его со счетом 2:1 и нанеся ему тем самым первое поражение в нынешнем чемпионате.

Ворскле удалось выйти вперед в середине первого тайма, реализовав пенальти, назначенный за фол Дмитрия Чигринского в своей штрафной. Защитник Шахтера, пытаясь вынести мяч, дал по ноге Руслану Степанюку. Александр Скляр с одиннадцатиметровой отметки пробил точно.

Минимальный перевес полтавчан сохранился до конца первой половины встречи, а выровнять положение "горнякам" удалось на 57-й минуте благодаря эффектному удару Александра Зубкова. Даниил Сикан сбросил на своего партнера по команде, который с острого угла на силу точно пробил в ближнюю девятку.

Тем не менее на 72-й минуте Иван Нестеренко принес победу Ворскле, замкнув прострел во вратарскую площадку от Игоря Пердуты.

Шахтер с 18 очками пока остался на вершине турнирной таблицы УПЛ, а Ворскла, набрав 12 баллов, поднялась на седьмое место.

Статистика матча Шахтер - Ворскла девятого тура чемпионата Украины

Шахтер - Ворскла 1:2

Голы: Зубков, 57 - Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 72

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 8 - 5

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 10 - 3

Атаки: 103 - 82

Шахтер: Ризнык - Гочолейшвили (Келси 83), Чигринский (Ракицкий 46), Мироши, Азарови - Степаненко (Назарина 63), Бондаренко, Судаков (Крысков 63), Зубков, Кащук (Швед 70) - Сикан

Ворскла: Исенко - Пердута, Скляр, Павлюк, Якубу (Черныш 79) - Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук - Степанюк

Предупреждение: Степаненко 59.

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