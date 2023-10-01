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Динамо - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 01.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:10
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 1 октября, Динамо встретится на своем поле с Александрией в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины киевская команда одержала на выезде победу со счетом 4:2 над ЛНЗ, а "горожане" потерпели дома разгромное поражение 1:5 от Черноморца.

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Матч будет сыгран в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Александрия

Трансляция поединка чемпионата Украины между Динамо и Александрией будет доступна в этой новости 1 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2, а также YouTube-каналах FootballHub и Динамо Киев.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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