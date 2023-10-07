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Колос - Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ 07.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 10:33
Колос - Ворскла / УПЛ
Колос - Ворскла / УПЛ

В субботу, 7 октября, последним матчем второго игрового дня десятого тура Украинской Премьер-лиги станет противостояние Колоса и Ворсклы.

Ковалевцы и полтавчане занимают места в середине турнирной таблицы (10-е и 8-е соответственно), а разделяет их всего одно очко.

Колос на данный момент имеет трехматчевую серию ничейных результатов, а Ворскла в последнем туре прервала серию поражений, обыграв Шахтер со счетом 2:1.

Матч между Колосом и Ворсклой пройдет в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток встречи запланирован на 17:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Ворскла

Трансляция поединка УПЛ между Колосом и Ворсклой будет доступна в этой новости 7 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ на сезон-2023/24, а также турнирной таблицей чемпионата Украины.

ИсточникMEGOGO

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