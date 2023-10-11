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Клубы УПЛ провели заседание с Комитетом арбитров УАФ

Представители высшего украинского дивизиона пообщались с Лучано Лучи и Николо Риццоли относительно спорных моментов в матчах чемпионата.
Вчера, 22:50
Онлайн-конференция при участии Лучи и Риццоли / УПЛ
Онлайн-конференция при участии Лучи и Риццоли / УПЛ

Клубы Украинской Премьер-лиги провели онлайн-конференцию с Комитетом арбитром УАФ при участии руководителя Комитета Лучано Лучи и главного эксперта по арбитражу Николо Риццоли.

Главной темой заседания стало обсуждение противоречивых игровых моментов и их анализ, сообщает официальный сайт УПЛ. Также отмечается, что клубы выразили свои пожелания относительно дальнейшего диалога с Комитетом арбитров.

"Действительно, состоялось рабочее совещание с участием представителей всех клубов Украинской Премьер-Лиги и Комитета Арбитров УАФ, с участием руководителя комитета Лучано Лучи и главного эксперта по арбитражу Николы Риццоли. Стороны обменялись мнениями по качеству арбитража матчей чемпионата Украины", - заявил директор УПЛ Евгений Дикий.

"Такие встречи очень нужны, надеемся, что они будут проходить на постоянной основе. Коллеги из комитета арбитров продемонстрировали, каким образом происходит анализ всех матчей Украинской Премьер-Лиги. Это действительно кропотливая работа, каждый эпизод рассматривается, анализируется и заносится в отдельный файл".

Евгений Дикий
Евгений Дикий / Источник: dynamo.kiev.ua

"Участники совещания рассмотрели и проанализировали ситуации за предыдущие туры, по которым у клубов возникали замечания и вопросы. Разговор был откровенный, конструктивный, все остались довольны и поблагодарили за эту работу".

"Также клубами было высказано пожелание, чтобы работа Комитета Арбитров была более открытой. Предварительно достигнута договоренность, что видеоразбор матчей, проводимый Комитетом Арбитров, будет доступен на официальных ресурсах Комитета".

Ранее стало известно, что Полесье стало первым клубом УПЛ, который передал УАФ машину VAR для ее дальнейшего использования во время матчей чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины

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