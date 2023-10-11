Полесье передало УАФ машину VAR стоимостью 300 тысяч евро

Первый случай, когда клуб УПЛ сделал подобное "пожертвование" для УАФ.

Полесье приобрело машину VAR стоимостью 300 тысяч евро и передало ее Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт клуба.

Житомирский коллектив стал первым представителем Украинской Премьер-лиги, сделавшим такое "пожертвование".

"Клуб выступил с подобной инициативой для того, чтобы минимизировать ошибки судейского корпуса и приблизиться еще на шаг, чтобы все участники соревнований были в равных условиях и могли играть в футбол, а не обсуждать ошибки арбитров после матчей", - говорится в заявлении клуба.

"УАФ благодарна партнерам за создание современных европейских условий для наших арбитров. Инвестиции в материально-техническую базу VAR – это инвестиции в fair play", – заявил Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Также сообщается, что после решения президента Полесья Геннадия Буткевича выделить средства на машину VAR, другие клубы УПЛ выразили готовность присоединиться к данной инициативе.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет свой матч отбора ЧЕ-2024 против сборной Италии в Германии на стадионе одного из лидеров немецкой Бундеслиги.

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