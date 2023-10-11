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Сборная Украины сыграет против Италии в Леверкузене

Стало известно, где состоится матч "желто-синих".
Сегодня, 17:27
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Матч квалификации на Евро-2024 Украина – Италия состоится в Леверкузене, Германия. Об этом сообщает УАФ.

"Мы рады, что переговоры завершились договоренностью о проведении матча Украина — Италия на замечательном стадионе БайАрена. Украинская ассоциация футбола выражает искреннюю благодарность руководству немецкого клуба Байер за плодотворное сотрудничество и поддержку, которую оно оказывает украинскому футболу!"

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"Отдельная благодарность – Немецкому футбольному союзу за помощь и содействие в организации этого поединка, а также поддержку Украины в сложные времена испытаний. Мы ценим это и будем всегда помнить ваше гостеприимство! Уверен, что украинские болельщики, которые приедут 20 ноября в Леверкузен поддержать нашу сборную, также смогут оценить гостеприимство и красоту БайАрены", - говорится в заявлении вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Напомним, матч Украина - Италия состоится 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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