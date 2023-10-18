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Сидорчук: Кривцов привел Месси и других в Майами

Полузащитник сборной Украины рассказал о своем куме.
Сегодня, 16:29
Кривцов, Сидорчук и Месси
Кривцов, Сидорчук и Месси

Хавбек бельгийского Вестерло Сергей Сидорчук прокомментировал выступления своего кума – защитника Сергея Кривцова – за Интер Майами, в котором украинец выступает рядом с Лео Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

"Когда мы с Сергеем играли за Металлург Запорожья, у нас был тренер Григорчук Роман Иосифович, он говорил нам "Ничего не получается просто так, все надо заслужить", так что Кривцов заслужил такое развитие карьеры".

После этого Сидорчук рассказал, как они шутят над Кривцовым.

"Мы теперь постоянно говорим, что это он (Кривцов, прим.) привел Месси и других звезд в Майами, после его прихода они все туда перешли"

Также хавбек поделился мнением, хотел бы поиграть в МЛС.

"Наверное, я хотел бы попробовать поиграть в США. Лига развивается, футбол там становится сложнее, как и во всем мире. Кривцов говорит, что уровень там очень поднялся. Как и везде, например, вот даже в Лиге конференций ты играешь с какими-то командами, о которые даже не слышал недавно, а они играют в хороший футбол", - рассказал Сидорчук. D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8E%D0%B5%D1%80"]]Зе Интервьюер[[/link_direct]] .

Сергей Сидорчук накануне поучаствовал в матче сборной Украина против Мальты, в котором наша команда победила со счетом 3:1.

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