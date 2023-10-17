Мальта - Украина 1:3 обзор матча и результат игры 17.10.2023

Во вторник, 17 октября, в рамках квалификации на Евро-2024 сборная Украины играла с Мальтой.

Наши парни крайне неудачно начали игру, что привело к пропущенному голу уже на 12-й минуте. Анатолий Трубин не спас ворота после удара Пола Мбонга.

Лишь под занавес тайма мальтийцы сами себе привезли гол, срезав мяч в ворота после паса Георгия Судакова.

Вывел Украину вперед Артем Довбик. Форвард отличился с 11-метрового удара, отправив нашу команду на перерыв в приподнятом настроении.

Вторая половины игры прошла крайне нервно, ведь "желто-синие" не смогли создать у чужих ворот опасности, а в ответ были вынуждены отбиваться.

К счастью, мальтийские футболисты не были точными на завершающей стадии, а в концовке Михаил Мудрик дальним ударом поставил точку в матче. Итоговый счет - 3:1.

Статистика матча Мальта - Украина

Мальта - Украина 1:3

Голы: Мбонг, 12 - Камензули, 38 автогол, Довбик, 42 пенальти, Мудрик, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.61 - 1.39

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 0 - 4

Фолы: 9 - 15

Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Предупреждения: Пизани (93) – Матвиенко (31), Зубков (93)

На ISPORT также доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.

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