iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мальта - Украина 1:3 обзор матча и результат игры 17.10.2023

"Желто-синие" совершили камбэк.
Сегодня, 23:43
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Во вторник, 17 октября, в рамках квалификации на Евро-2024 сборная Украины играла с Мальтой.

Наши парни крайне неудачно начали игру, что привело к пропущенному голу уже на 12-й минуте. Анатолий Трубин не спас ворота после удара Пола Мбонга.

Лишь под занавес тайма мальтийцы сами себе привезли гол, срезав мяч в ворота после паса Георгия Судакова.

Вывел Украину вперед Артем Довбик. Форвард отличился с 11-метрового удара, отправив нашу команду на перерыв в приподнятом настроении.

Вторая половины игры прошла крайне нервно, ведь "желто-синие" не смогли создать у чужих ворот опасности, а в ответ были вынуждены отбиваться.

К счастью, мальтийские футболисты не были точными на завершающей стадии, а в концовке Михаил Мудрик дальним ударом поставил точку в матче. Итоговый счет - 3:1.

Статистика матча Мальта - Украина

Мальта - Украина 1:3

Голы: Мбонг, 12 - Камензули, 38 автогол, Довбик, 42 пенальти, Мудрик, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.61 - 1.39
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 0 - 4
Фолы: 9 - 15

Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Предупреждения: Пизани (93) – Матвиенко (31), Зубков (93)

На ISPORT также доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Мальты

Статьи по теме

Защитник сборной Мальты занес мяч в свои ворота после паса Судакова Защитник сборной Мальты занес мяч в свои ворота после паса Судакова
Мальта - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Мальта - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Англия уверенно разобралась с Италией и вышла на Евро-2024 Англия уверенно разобралась с Италией и вышла на Евро-2024
Сборная Бельгии готова не доигрывать матч против Швеции Сборная Бельгии готова не доигрывать матч против Швеции
Помочь журналистам

Видео

Мальта - Украина: Довбик с пенальти оформляет камбек
Мальта - Украина: Довбик с пенальти оформляет камбек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Евро-202423:44
Англия уверенно разобралась с Италией и вышла на Евро-2024
Евро-202423:43
Украина в непростом поединке обыграла Мальту
Евро-202423:19
Сборная Бельгии готова не доигрывать матч против Швеции
Евро-202422:55
Защитник сборной Мальты занес мяч в свои ворота после паса Судакова
Евро-202422:37
Мальта - Украина: Довбик с пенальти оформляет камбек
Евро-202422:19
Англия - Италия: Рэшфорд выводит "трех львов" вперед
ММА22:19
Макгрегор вызвал Мейвезера на второй бой
Европа21:58
Арбитры, не засчитавшие гол Ливерпуля, вернутся к работе
ММА21:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Евро-202421:44
Мальта - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK