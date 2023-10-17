Мальта - Украина 1:3 обзор матча и результат игры 17.10.2023
Во вторник, 17 октября, в рамках квалификации на Евро-2024 сборная Украины играла с Мальтой.
Наши парни крайне неудачно начали игру, что привело к пропущенному голу уже на 12-й минуте. Анатолий Трубин не спас ворота после удара Пола Мбонга.
Лишь под занавес тайма мальтийцы сами себе привезли гол, срезав мяч в ворота после паса Георгия Судакова.
Вывел Украину вперед Артем Довбик. Форвард отличился с 11-метрового удара, отправив нашу команду на перерыв в приподнятом настроении.
Вторая половины игры прошла крайне нервно, ведь "желто-синие" не смогли создать у чужих ворот опасности, а в ответ были вынуждены отбиваться.
К счастью, мальтийские футболисты не были точными на завершающей стадии, а в концовке Михаил Мудрик дальним ударом поставил точку в матче. Итоговый счет - 3:1.
Статистика матча Мальта - Украина
Мальта - Украина 1:3
Голы: Мбонг, 12 - Камензули, 38 автогол, Довбик, 42 пенальти, Мудрик, 85
Ожидаемые голы (xG): 0.61 - 1.39
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 0 - 4
Фолы: 9 - 15
Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик
Предупреждения: Пизани (93) – Матвиенко (31), Зубков (93)
На ISPORT также доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.
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