Украина - Мальта: смотреть онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 19.06.2023
В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет поединок с Мальтой в рамках четвертого тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2024.
Команды продолжают свой путь в квалификации. Украинская сборная имеет три очка после двух игр, а Мальта до сих пор без очков после трех сыгранных поединков.
Поединок на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.
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Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Мальта
Трансляция поединка между Украиной и Мальтой будет доступна в этой новости 19 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.
Официальным телетранслятором матча является платформа Megogo.
Также онлайн-трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспільне и сайте Суспільне Спорт.
В своей истории сборные встречались один раз. В 2017 году в рамках контрольной встречи Мальта минимально обыграла Украину (1:0).
Напомним, что в преддверии очного противостояния Украина переиграла Северную Македонию, а Мальта разгромно проиграла Англии.