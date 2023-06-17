Украина - Мальта: смотреть онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 19.06.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Украиной и Мальтой.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет поединок с Мальтой в рамках четвертого тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2024.

Команды продолжают свой путь в квалификации. Украинская сборная имеет три очка после двух игр, а Мальта до сих пор без очков после трех сыгранных поединков.

Поединок на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Мальта

Трансляция поединка между Украиной и Мальтой будет доступна в этой новости 19 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

Официальным телетранслятором матча является платформа Megogo.

Также онлайн-трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспільне и сайте Суспільне Спорт.

В своей истории сборные встречались один раз. В 2017 году в рамках контрольной встречи Мальта минимально обыграла Украину (1:0).

Напомним, что в преддверии очного противостояния Украина переиграла Северную Македонию, а Мальта разгромно проиграла Англии.