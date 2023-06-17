Украина – Мальта: прогноз на матч отбора Евро-2024
В понедельник, 19июня, сборная Украины проведет поединок с национальной командой Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.
Поединок пройдет на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.
Команды продолжают борьбу в квалификации. В преддверии очного противостояния Украина переиграла Северную Македонию, а Мальта разгромно проиграла Англии.
Коэффициент и ставки на матч Украина – Мальта
Букмекеры считают, что фаворитом встречи является украинская сборная.
Прогноз букмекеров на матч Украина – Мальта:
- Победа Украины: 1,18
- Ничья: 9,1
- Победа Мальты: 22
Эксперты считают, что поединок подарит много голов. На тотал больше 2.5 голов коэффициент - 1.37. Аналитики оценивают, что команды не смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 2,2.
В турнирной таблице группы Украина идет на четвертом месте, имея три очка после двух игр. Мальта замыкает группу - 0 баллов за три матча.
Статистика противостояния Украина – Мальта
В своей истории сборные встречались лишь раз. В 2017 году команды провели товарищеский поединок, который закончился минимальной победой Мальты.
Напомним, что следующие матчи квалификации чемпионата Европы пройдут в сентябре текущего года.