Украина – Мальта: прогноз на матч отбора Евро-2024

Команды сыграют в матче четвертого тура отборочного этапа Европы-2024. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.

В понедельник, 19июня, сборная Украины проведет поединок с национальной командой Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Поединок пройдет на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

Команды продолжают борьбу в квалификации. В преддверии очного противостояния Украина переиграла Северную Македонию, а Мальта разгромно проиграла Англии.

Коэффициент и ставки на матч Украина – Мальта

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является украинская сборная.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Мальта:

Победа Украины: 1,18

Ничья: 9,1

Победа Мальты: 22

Эксперты считают, что поединок подарит много голов. На тотал больше 2.5 голов коэффициент - 1.37. Аналитики оценивают, что команды не смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 2,2.

В турнирной таблице группы Украина идет на четвертом месте, имея три очка после двух игр. Мальта замыкает группу - 0 баллов за три матча.

Статистика противостояния Украина – Мальта

В своей истории сборные встречались лишь раз. В 2017 году команды провели товарищеский поединок, который закончился минимальной победой Мальты.

Напомним, что следующие матчи квалификации чемпионата Европы пройдут в сентябре текущего года.