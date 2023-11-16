Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: первый четвертьфинал

ISPORT предлагает читателям принять участие в выборе красивейшей эмблемы в Украине.

В настоящее время в Украине существует 46 профессиональных клубов, играющих в УПЛ, двух группах Первой лиги и во Второй лиге.

Конечно, у каждого клуба есть свой логотип, играющий роль его лица. Но у кого же он самый красивый?

Формат "турнира"

Выбор лучшего пройдет в формате чемпионата. Сначала клубы будут разделены на 5 разных четвертьфиналов путем слепой жеребьевки.

Четыре эмблемы, которые наберут больше голосов в каждом четвертьфинале, пройдут в полуфиналы. По пять лучших логотипов в обоих полуфиналах выйдут в финал, где определятся три участника Гранд-финала.

Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).

Четвертьфинал №1

По результатам жеребьевки, в первом четвертьфинале примут участие логотипы следующих команд:

три представителя УПЛ - Александрия, Движение и Днепр-1

четыре команды из Первой лиги – Металлист, Прикарпатье, Чернигов, Полтава

два коллектива из Второй лиги – Реал Фарма и Звягель

один клуб, прекративший существование на карте профессиональных команд - Васт

Настойчиво просим голосовать не из-за симпатии болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.

Пишите в комментариях, чем вам понравился выбранный логотип.

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