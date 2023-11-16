Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: первый четвертьфинал
В настоящее время в Украине существует 46 профессиональных клубов, играющих в УПЛ, двух группах Первой лиги и во Второй лиге.
Конечно, у каждого клуба есть свой логотип, играющий роль его лица. Но у кого же он самый красивый?
Формат "турнира"
Выбор лучшего пройдет в формате чемпионата. Сначала клубы будут разделены на 5 разных четвертьфиналов путем слепой жеребьевки.
Четыре эмблемы, которые наберут больше голосов в каждом четвертьфинале, пройдут в полуфиналы. По пять лучших логотипов в обоих полуфиналах выйдут в финал, где определятся три участника Гранд-финала.
Уточнение: к 46 действующим клубам мы решили добавить четыре логотипа команд, которые, к сожалению, прекратили свое участие в турнирах за последний год (Львов, Скорук, Рубикон и Васт).
Четвертьфинал №1
По результатам жеребьевки, в первом четвертьфинале примут участие логотипы следующих команд:
- три представителя УПЛ - Александрия, Движение и Днепр-1
- четыре команды из Первой лиги – Металлист, Прикарпатье, Чернигов, Полтава
- два коллектива из Второй лиги – Реал Фарма и Звягель
- один клуб, прекративший существование на карте профессиональных команд - Васт
Настойчиво просим голосовать не из-за симпатии болельщиков за любимый клуб, а выбирать самый красивый логотип.
Пишите в комментариях, чем вам понравился выбранный логотип.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!