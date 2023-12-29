Динамо: Призываем все международные федерации и МОК отстранить россиян от всех соревнований

Утром пятницы, 29 декабря, украинские города подверглись едва ли не самым массовым ракетным обстрелам российскими оккупантами, в результате которых погибли невинные люди.

Киевское Динамо на своем официальном сайте опубликовало обращение ко всем международным федерациям и Международному олимпийскому комитету с призывом отказаться от своих планов по возвращению россиян в мировой спорт и отстранить их от всех соревнований.

"Как только цивилизованные страны пытаются найти хоть что-то человеческое у россиян, они быстро развеивают эти иллюзии. Сегодня весь мир в очередной раз убедился, что это обычные террористы и убийцы, без чести, достоинства и понимания ценности жизни".

"Мы призываем все международные федерации и Международный олимпийский комитет: отстраните российские сборные, команды и атлетов от всех соревнований и турниров. Какая Олимпиада для страны, которая запускает более 100 ракет по гражданским объектам и массово убивает обычных людей?"

Источник: Getty Images

"Какие могут быть соревнования с теми, кто является одной из составных частей террористического режима и пропагандистами в спортивной форме?".

"Зачем вам позориться с этими полумерами, нейтральными статусами и отсутствием флагов?"

"Есть ли у вас сила и разум, чтобы сделать простые и понятные шаги в отношении мирового террориста, агрессора и убийцы?"

Источник: Getty Images

"Все очень просто. россия это государство-террорист, которому не место в цивилизованном мире. Отстраните их от Олимпиады, от всех видов и типов соревнований, уберите российских спортсменов и тренеров, где только возможно".

"Они не просто убивают украинцев когда им вздумается. Они продолжат это делать, если мировое сообщество будет и дальше искать какие-либо причины, чтобы не изолировать эту страну полностью".

"На аренах Парижа и других городов не должно быть ни одного российского "спортсмена". Точка!".

Ранее стало известно, что в результате обстрела Львова страной-террористкой погиб бывший игрок сборной Украины по баскетболу.

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