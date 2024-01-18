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С надеждой на единый телепул: Нацсовет по ТВ зарегистрировал УПЛ-TV

УПЛ-TV будут использовать на платформах и дистрибутироваться кабельным провайдерам.
Вчера, 22:02
Динамо - Шахтер / Getty Images
Динамо - Шахтер / Getty Images

В четверг, 18 января, состоялось заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, во время которого было зарегистрировано линейное медиа ООО "Премьер-лига", сообщает Детектор медіа.

По информации источника, это сделано для того, чтобы в будущем можно было запустить канал УПЛ-TV, который будет вещать по технологиям ОТТ и IPTV.

Украинская Премьер-лига все еще планирует объединить все клубы под единым телепулом, чтобы транслировать все матчи на новосозданном канале.

Сообщается, что пока что УПЛ не удалось объединить клубы, но она надеется сделать это к запуску канала.

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УПЛ-TV будут использовать на платформах и дистрибутироваться кабельным провайдерам.

Напомним, что 12 из 16 клубов УПЛ предоставили права на трансляцию их матчей на ОТТ-платформах. Лишь Динамо, Днепр-1, Заря и Рух отказались это делать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины

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