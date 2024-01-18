С надеждой на единый телепул: Нацсовет по ТВ зарегистрировал УПЛ-TV

УПЛ-TV будут использовать на платформах и дистрибутироваться кабельным провайдерам.

В четверг, 18 января, состоялось заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, во время которого было зарегистрировано линейное медиа ООО "Премьер-лига", сообщает Детектор медіа.

По информации источника, это сделано для того, чтобы в будущем можно было запустить канал УПЛ-TV, который будет вещать по технологиям ОТТ и IPTV.

Украинская Премьер-лига все еще планирует объединить все клубы под единым телепулом, чтобы транслировать все матчи на новосозданном канале.

Сообщается, что пока что УПЛ не удалось объединить клубы, но она надеется сделать это к запуску канала.

Читай также: Экс-игрок Динамо, работавший в клубе российского блогера, подписал контракт с Рухом

УПЛ-TV будут использовать на платформах и дистрибутироваться кабельным провайдерам.

Напомним, что 12 из 16 клубов УПЛ предоставили права на трансляцию их матчей на ОТТ-платформах. Лишь Динамо, Днепр-1, Заря и Рух отказались это делать.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!