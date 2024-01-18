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Экс-игрок Динамо, работавший в клубе российского блогера, подписал контракт с Рухом

Николай Морозюк решил бросить жизнь на Кипре и вернуться в Украину ради медийной команды львовян.
Сегодня, 20:49
Николай Морозюк / ФК Динамо Киев
Николай Морозюк / ФК Динамо Киев

Львовский Рух усилил ростер своей медийной команды бывшим игроком Динамо и сборной Украины Николаем Морозюком.

О своем новом игроке "желто-черные" сообщили специальным видео в своих социальных сетях.

"За него боролись два шоу - Холостяк и Ruh Media Team, но он наш. Приветствуем в команде. Впереди - больше", - подписали свой пост львовяне.

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За свою многолетнюю карьеру Морозюк выступал за такие команды, как Динамо, Динамо-2, Динамо-3, Оболонь, Кривбасс, Металлург (Донецк), Черноморец и турецкий Ризеспор.

Напомним, что Николай Морозюк завершил свою карьеру в 2023 году, после чего он переехал на Кипр ради работы в клубе бывшего российского футболиста, а ныне блогера Евгения Савина.

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