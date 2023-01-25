Экс-игрок Динамо завершил карьеру и получил должность в клубе российского блогера

Защитник Николай Морозюк, известный по выступлениям за киевское Динамо, принял решение завершить карьеру футболиста.

35-летний украинец стал спортивным директором клуба Красава, владельцем которого является российский блогер Евгений Савин.

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Об этом сообщила пресс-служба кипрского клуба.

"Представляем вам серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. По обоюдному согласию руководства и игрока Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора! Николай будет отвечать за комплектование команды и скаутскую работу.

За свою футбольную карьеру, Николай провел более 400 игр, дважды выигрывал Чемпионат Украины, 3 раза Кубок Украины, играл в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и сборной Украины.

Добро пожаловать, Николай!" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Савин после полномасштабного российского вторжения в Украину вывез клуб Красава за пределы страны-агрессора и зарегистрировал его на Кипре. Кроме Морозюка, в клубе также находятся еще три украинца - футболисты Евгений Будник и Виталий Квашук, а также ассистент главного тренера Николай Цымбал.

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Николай Морозюк является воспитанником Динамо. Кроме киевской команды, играл в Оболони, Кривбассе, донецком Металлурге, а также выступал за турецкий Ризеспор. Последним его клубом в Украине был Черноморец, состав которого он пополнил в январе 2022 года, но так и не провел ни одного матча за одесскую команду из-за начала полномасштабной войны.

В составе сборной Украины Морозюк провел 14 поединков и забил один гол.