Экс-игрок Динамо завершил карьеру и получил должность в клубе российского блогера
Защитник Николай Морозюк, известный по выступлениям за киевское Динамо, принял решение завершить карьеру футболиста.
35-летний украинец стал спортивным директором клуба Красава, владельцем которого является российский блогер Евгений Савин.
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Об этом сообщила пресс-служба кипрского клуба.
"Представляем вам серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. По обоюдному согласию руководства и игрока Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора! Николай будет отвечать за комплектование команды и скаутскую работу.
За свою футбольную карьеру, Николай провел более 400 игр, дважды выигрывал Чемпионат Украины, 3 раза Кубок Украины, играл в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и сборной Украины.
Добро пожаловать, Николай!" - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Савин после полномасштабного российского вторжения в Украину вывез клуб Красава за пределы страны-агрессора и зарегистрировал его на Кипре. Кроме Морозюка, в клубе также находятся еще три украинца - футболисты Евгений Будник и Виталий Квашук, а также ассистент главного тренера Николай Цымбал.
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Николай Морозюк является воспитанником Динамо. Кроме киевской команды, играл в Оболони, Кривбассе, донецком Металлурге, а также выступал за турецкий Ризеспор. Последним его клубом в Украине был Черноморец, состав которого он пополнил в январе 2022 года, но так и не провел ни одного матча за одесскую команду из-за начала полномасштабной войны.
В составе сборной Украины Морозюк провел 14 поединков и забил один гол.