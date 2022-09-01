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Морозюк продолжил карьеру в клубе российского блогера - Transfermarkt

Украинец будет выступать в кипрском чемпионате.
Сегодня, 13:45
Николай Морозюк / ФК Ризеспор
Николай Морозюк / ФК Ризеспор
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Защитник Николай Морозюк покинул одесский Черноморец в летнее межсезонье по семейным причинам.

Портал Transfermarkt сообщил о том, что украинский футболист будет играть за футбольный клуб из Кипра Красава, который принадлежит российскому блогеру Евгению Савину.

По информации источника, Морозюк подписал контракт с клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.

Отметим, что клуб Савина будет выступать во втором дивизионе Кипра.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров в истории УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Николай Морозюк Кипр
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