Морозюк продолжил карьеру в клубе российского блогера - Transfermarkt

Украинец будет выступать в кипрском чемпионате.

Защитник Николай Морозюк покинул одесский Черноморец в летнее межсезонье по семейным причинам.

Портал Transfermarkt сообщил о том, что украинский футболист будет играть за футбольный клуб из Кипра Красава, который принадлежит российскому блогеру Евгению Савину.

По информации источника, Морозюк подписал контракт с клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.

Отметим, что клуб Савина будет выступать во втором дивизионе Кипра.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров в истории УПЛ.